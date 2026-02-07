Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ में बाईपास नहीं बन गया मौत का रास्ता! 1 महीने में हुए 3 हादसे, प्रशासन फिर भी चुप

Rajasthan News: प्रतापगढ़ का निर्माणाधीन बाईपास लापरवाही के चलते जानलेवा बन गया है. एक महीने में तीन हादसों में दो युवकों की मौत और कई घायल हुए. अधूरा निर्माण, रोशनी व संकेतक की कमी से खतरा बढ़ा, वीडियो वायरल होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Feb 07, 2026, 06:22 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 06:22 PM IST

प्रतापगढ़ में बाईपास नहीं बन गया मौत का रास्ता! 1 महीने में हुए 3 हादसे, प्रशासन फिर भी चुप

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में निर्माणाधीन बाईपास आमजन की सुविधा के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन अधूरा निर्माण, ठेकेदारों की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी ने इसे जानलेवा बना दिया है. हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि एक माह के भीतर तीन बड़े हादसों में दो युवकों की मौत और सात से अधिक लोग घायल हो चुके हैं. इस बीच उसी स्थान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह भारी वाहन तेज रफ्तार में बाईपास से सीधे मुख्य मार्ग पर आ रहे हैं, जिससे हर पल हादसे का खतरा बना हुआ है.

प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों शहर से बाहर निकलने वाले बाईपास निर्माण में ठेकेदारों की गंभीर लापरवाही और संबंधित विभागों की अनदेखी के चलते लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं. बाईपास कई स्थानों पर अधूरा पड़ा है. न तो पर्याप्त स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं और न ही चेतावनी संकेतक बोर्ड या डायवर्जन की कोई ठोस व्यवस्था की गई है. पुलिया निर्माण अधूरा होने के कारण बड़े और भारी वाहन पुलिया के नीचे से होकर गुजर रहे हैं और अचानक मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार में आ रहे हैं. इसी खतरनाक स्थिति का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह बिना देखे और बिना रुके वाहन मुख्य सड़क पर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं.

पहला दर्दनाक हादसा 30 जनवरी को हुआ. मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के अमलावद निवासी अनिल (35) पुत्र चेनपुरी गोस्वामी इलेक्ट्रिक स्कूटी से प्रतापगढ़ के कुलमीपुरा अपने मामा के घर आया हुआ था. देर शाम करीब 9 बजे वह वापस एमपी लौट रहा था. इसी दौरान बगवास नए बाईपास स्थित होटल के पास अधूरे निर्माण और अंधेरे के कारण सड़क हादसा हो गया. राहगीरों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

दूसरा हादसा 6 फरवरी की सुबह मंदसौर रोड बाईपास पर हुआ. बसाड़ के पास मंदसौर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कैप्सूल ट्रेलर ने एक कार को चपेट में ले लिया. इस हादसे में चार लोग घायल हुए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई गई. गंभीर घायलों में महावीर जैन निवासी धमोतर शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अहमदाबाद रेफर किया गया, जबकि अजय जोशी निवासी प्रतापगढ़ का इलाज क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. दो अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बाईपास पर न तो संकेतन बोर्ड हैं और न ही रोशनी की व्यवस्था है, जिससे हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.

लापरवाही की पराकाष्ठा तब सामने आई जब उसी स्थान पर तीसरा हादसा हुआ. मंदसौर रोड ओवरब्रिज के पास ट्रॉले की टक्कर से साटोला निवासी 27 वर्षीय युवक प्रीतम पंचाल की मौत हो गई. परिजनों के अनुसार प्रीतम अपनी मोटरसाइकिल से सीतमऊ, मध्यप्रदेश में एमएससी ओपन की परीक्षा देने जा रहा था. सुबह करीब 11:30 बजे ओवरब्रिज के नीचे एक ट्रॉला ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद प्रीतम सड़क पर दूर तक घिसटता चला गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस से उसे अस्पताल पहुँचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के पिता हवेश चंद्र पाल ने पुलिस को रिपोर्ट देकर ट्रॉला चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

लगातार सामने आ रहे हादसे, मौतें और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि बाईपास पर स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है. इसके बावजूद एनएच विभाग, ठेकेदार और प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है. स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे मांग कर रहे हैं कि जब तक बाईपास का निर्माण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से पूरा नहीं हो जाता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते, तब तक जिम्मेदार ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह बाईपास विकास का नहीं, बल्कि लापरवाही और मौतों की पहचान बनकर रह जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

