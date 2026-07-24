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'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में राहुल गांधी से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं. पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई की मांग की, वहीं मंत्री हेमंत मीणा ने जवाबी हमला बोलते हुए तीखा बयान दिया. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Jul 24, 2026, 06:34 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 06:34 PM IST
'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल
Image Credit: कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा और पूर्व विधायक रामलाल मीणा के बीच जोरदार बयानबाजी.

Pratapgarh News: राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर 'देशद्रोही' बताए जाने वाली पोस्ट से शुरू हुआ विवाद अब प्रतापगढ़ की राजनीति में खुली जुबानी जंग में बदल गया है. एक ओर पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की और 'आमने-सामने' होने की बात कही, तो दूसरी ओर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच से रामलाल मीणा को चुनौती देते हुए कहा, शाम को तेरे घर आ जाता हूं, वहीं बात करेंगे. इसके बाद दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने भी एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाए, जिससे जिले का सियासी माहौल और गर्मा गया.

प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने लगाया आरोप
प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि पिछले दो दिनों से भाजपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ उन्हें 'देशद्रोही' बताते हुए पोस्ट वायरल कर रहे हैं. इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया. जिला कांग्रेस अध्यक्ष के आह्वान पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतापगढ़ कोतवाली पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि राहुल गांधी को देशद्रोही बताकर पोस्ट वायरल करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कांग्रेस कमेटी ने मानहानि का मुकदमा दायर करने की भी बात कही, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी किसी राजनीतिक नेता के खिलाफ न कर सके. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि भाजपा कार्यकर्ता इस तरह की टिप्पणियां करेंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनका लोकतांत्रिक तरीके से मुंहतोड़ जवाब देंगे.

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कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने दिया तीखा बयान
वहीं पूर्व विधायक रामलाल मीणा की ओर से सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट के बाद उसे पर जवाब देते हुए एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने पूर्व विधायक रामलाल मीणा का नाम लेते हुए तीखा बयान दिया. उन्होंने कहा कि यदि सामने आने की बात है तो "मैं शाम को तेरे घर आ जाता हूं, वहीं बात करेंगे."

भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने की जरूरत नहीं - मंत्री हेमंत मीणा
मंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने की जरूरत नहीं है. भाजपा के कार्यकर्ता मर्यादा में रहते हैं, लेकिन यदि सामने वाला मर्यादा छोड़ेगा तो जवाब देने में भी देर नहीं लगेगी. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा और अपने दल की बात करनी चाहिए तथा अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए. हेमंत मीणा ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासन और मर्यादा में रहता है, लेकिन यदि कोई इस मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो भाजपा कार्यकर्ता भी चुप नहीं बैठेंगे. उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों से भी मर्यादा में रहकर राजनीति करने की अपील की.

मीडिया से बातचीत के दौरान बोले मंत्री मीणा
कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने फेसबुक के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया है, जो स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि राजनीति वैचारिक मतभेद का माध्यम होनी चाहिए. यदि किसी को आपत्ति है तो वह कानूनी प्रक्रिया अपनाए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं को धमकाना गलत है. उन्होंने कहा कि भाजपा और युवा मोर्चा इस तरह की राजनीति से डरने वाले नहीं हैं. मंत्री ने आरोप लगाया कि यदि कांग्रेस इस प्रकार की परंपरा शुरू करेगी तो इसका असर जिले की राजनीतिक संस्कृति पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और दोनों पक्ष कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखें, लेकिन धमकाने वाली राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी.

पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया
वहीं पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने मीडिया से बातचीत में मंत्री हेमंत मीणा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मंत्री ने सार्वजनिक मंच से उन्हें जूते मारने, घर आने और अन्य आपत्तिजनक बातें कही हैं. रामलाल मीणा ने राज्य सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि मंत्री के पास सत्ता और शक्ति है, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है. उन्होंने आशंका जताई कि उनके खिलाफ कोई साजिश भी रची जा सकती है. पूर्व विधायक ने दावा किया कि जब हेमंत मीणा पहले एक विवाद में फंसे थे, तब उन्होंने स्वयं पुलिस प्रशासन से बात कर उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचाने का प्रयास किया था. उन्होंने कहा कि आज मंत्री बनने के बाद उसी व्यक्ति की ओर से उन्हें धमकाया जा रहा है. रामलाल मीणा ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री को जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि विपक्षी नेताओं को धमकाने पर. उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ की जनता विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है और जनप्रतिनिधियों का ध्यान विकास और कानून-व्यवस्था पर होना चाहिए.

कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही बयानबाजी
राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर 'देशद्रोही' बताए जाने वाली पोस्ट से शुरू हुआ यह विवाद अब कांग्रेस और भाजपा के बीच खुली राजनीतिक बयानबाजी में बदल गया है. एक ओर कांग्रेस संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं को डराने और राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगा रही है. फिलहाल पूरे मामले में पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है. अब यह देखना होगा कि जांच के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है और यह सियासी टकराव आगे किस दिशा में बढ़ता है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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