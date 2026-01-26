रामधुन वाला टॉवर और सोशल मीडिया का झूठ! जानें क्या है वायरल वीडियो की पूरा सच

Pratapgarh News: एक चौराहा… ऊंचा टॉवर… और सुबह-शाम गूंजती रामधुन. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो पहली नजर में शांति और आस्था का संदेश देता है लेकिन जैसे-जैसे वीडियो लाखों मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा, इसके साथ जुड़ती गई एक ऐसी कहानी, जिसने सुकून को विवाद में बदलने की कोशिश कर दी. दावा किया गया कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का है, जबकि सच्चाई यह है कि यह दृश्य राजस्थान के प्रतापगढ़ का है और इसके साथ जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, वह पूरी तरह भ्रामक है.

सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से वायरल यह वीडियो दरअसल राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के गांधी चौराहे का है. यहां एक टॉवर से सुबह और शाम सीमित समय के लिए रामधुन और हनुमान चालीसा का प्रसारण होता है लेकिन वीडियो के दोबारा वायरल होते ही कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में इसे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से जोड़ दिया गया और इसके साथ एक कथित धार्मिक टकराव की कहानी गढ़ दी गई.

हनुमान चालीसा

इन पोस्ट्स में दावा किया गया कि स्थानीय लोगों ने मस्जिद में अजान की आवाज कम करने का अनुरोध किया था और बात न मानने पर प्रतिक्रिया स्वरूप चौराहे पर ऊंचे खंभे पर कई लाउडस्पीकर लगाकर लगातार हनुमान चालीसा बजाई जा रही है. सच्चाई यह है कि राजस्थान के प्रतापगढ़ में ऐसी किसी घटना की न तो कोई आधिकारिक पुष्टि है और न ही कोई दर्ज शिकायत.

कुछ पल का सुकून

असल तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है. गांधी चौराहे पर लगाया गया यह टॉवर नगर परिषद प्रतापगढ़ की एक सकारात्मक और सुनियोजित पहल है, जिसका उद्देश्य शहर में आध्यात्मिक शांति, सकारात्मक माहौल और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देना है. यह कोई विरोध या प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि शहर की दिनचर्या में कुछ पल का सुकून जोड़ने का प्रयास है.

प्रतापगढ़ की सभापति रामकन्या गुर्जर

इस पहल को नगर परिषद प्रतापगढ़ की सभापति रामकन्या गुर्जर का नवाचार माना जाता है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सुबह की भागदौड़ और शाम की थकान के बीच यह प्रसारण लोगों को कुछ देर ठहरने और मन को शांत करने का अवसर देता है. यही कारण था कि जब यह वीडियो पहली बार सोशल मीडिया पर सामने आया, तब इसे एक अच्छी पहल बताकर व्यापक सराहना मिली.

भ्रम और तनाव

दूसरी बार वीडियो वायरल होने पर तस्वीर बदल गई. तारीफ की जगह वीडियो के साथ गलत लोकेशन टैगिंग और विवादित संदर्भ जोड़ दिए गए. कुछ पोस्ट्स में जानबूझकर इसे उत्तर प्रदेश का बताकर साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जिससे भ्रम और तनाव फैल सकता था.

गांधी चौराहे पर श्रीराम टॉवर का शुभारंभ

गौरतलब है कि इस व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत 14 दिसंबर 2025 को हुई थी. उस दिन राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी की मौजूदगी में गांधी चौराहे पर श्रीराम टॉवर का शुभारंभ किया गया था. यह कार्यक्रम नगर परिषद द्वारा किए जा रहे सौंदर्यीकरण और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाले प्रयासों का हिस्सा था.

आधे-अधूरे तथ्यों के साथ फैलाई गई कहानियां

विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर आधे-अधूरे तथ्यों के साथ फैलाई गई कहानियां सच्चाई से ज्यादा तेजी से फैलती हैं. प्रतापगढ़ राजस्थान की यह पहल मूल रूप से आस्था, संस्कृति और सौहार्द से जुड़ी है, लेकिन इसे गलत संदर्भ में पेश करना समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है. नगर के वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि प्रतापगढ़ की पहचान हमेशा से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और आपसी भाईचारे की रही है. ऐसे में जरूरत है कि वायरल वीडियो देखने के साथ-साथ उसके पीछे की सच्चाई को भी समझा जाए-ताकि शांति का संदेश भ्रम और विवाद में न बदले.