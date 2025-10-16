Viral: बचपन के दोस्त की मौत सुन फूट-फूटकर रो पड़े बुजुर्ग, देखें दिल छूने वाला यह वीडियो

Rajasthan News: जब एक वृद्ध व्यक्ति को यह खबर मिली कि उनके बचपन के दोस्त की तबीयत खराब है, तो वह ताजे खीरे और ककड़ी लेकर उनसे मिलने उनके घर चले गए. लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि उनका प्रिय दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे देखकर कई लोग भावुक हो उठे.

दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता दोस्ती

दोस्ती इस दुनिया का एक अनमोल रिश्ता है, जिसका मूल्य आंकना आसान नहीं है. इसमें न तो कोई स्वार्थ होता है और न ही कोई अपेक्षा. इस रिश्ते में शब्दों की तुलना में दिल की भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं. इन दिनों दोस्ती से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी हैं. इसे देखने के बाद नेटिजन्स कह रहे हैं कि ऐसे दोस्त केवल नसीब वालों को ही मिलते हैं.

नंदलाल मीणा से जुड़ा है वायरल वीडियो

वायरल वीडियो राजस्थान के कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री स्व. नंदलाल मीणा से जुड़ा है. इसमें दिखाया गया है कि एक वृद्ध व्यक्ति अपने बचपन के दोस्त नंदलाल मीणा की स्वास्थ्य खराब होने की खबर सुनते ही उनसे मिलने उनके घर पहुंचे. इस बुजुर्ग दोस्त ने अपने साथ खेत के ताजे खीरे और ककड़ी भी लाए थे, जिन्हें वह तोहफे के रूप में देना चाहते थे.

घर पहुंचे तो दिल टूटा

लेकिन जब वे अपने दोस्त के घर पहुंचे, तो उन्हें एक दुखद खबर मिली, जिसने उनका दिल तोड़ दिया. उन्हें पता चला कि उनका प्रिय दोस्त, सात बार के विधायक और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा अब इस दुनिया में नहीं हैं. यह सुनते ही वृद्ध व्यक्ति अपने दोस्त की तस्वीर के सामने बैठकर फूट-फूटकर रो पड़े.

मौजूद लोगों की आंखें हुईं नम

वहां मौजूद लोगों की आंखें और भी नम हो गईं, जब उन्होंने बुजुर्ग के थैले में रखा दोस्त का आखिरी तोहफा देखा. यह मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब तक इसे 2.5 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है. लोग इसे देखकर भावुक होकर अपने विचार साझा कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर

एक यूजर ने लिखा, “बहुत मार्मिक करुणा और प्रीत देखकर मेरी आंखें भर आईं.” दूसरे ने कहा, “ये पल उनके लिए कितना कठिन रहा होगा. आपकी मित्रता को नमन.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “ऐसी दोस्ती केवल नसीब वालों को ही मिलती है भाई.”

Disclaimer

यह खबर वायरल सोशल मीडिया पोस्ट और उस पर आ रही लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है. ZEE Rajasthan इस वीडियो में किए दावे की पुष्टि नहीं करता है.

