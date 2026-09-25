/रेंजर प्रताप सिंह चुण्डावत हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, घोसुंडी के जंगल से पुलिस ने दबोचा

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Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी में रेंजर प्रताप सिंह चुण्डावत हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. छोटीसादड़ी पुलिस ने आरोपी कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पुत्र चांदमल बावरी निवासी धामनिया रोड को घोसुंडी के जंगल से पकड़ा. पुलिस ने मामले में अवैध खनन में इस्तेमाल जेसीबी और डंपर भी जब्त किए हैं.
पुलिस के अनुसार, 21 सितंबर की रात सुक्कड़ मोहनपुरा तलाई के पास अवैध खनन की सूचना पर रेंजर प्रताप सिंह चुण्डावत वनकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे. वहां जेसीबी, ट्रैक्टर और डंपर से अवैध खनन किया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान अवैध खनन करने वालों ने कथित तौर पर गाली-गलौच और धक्का-मुक्की कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई. इसी दौरान मिट्टी से भरा एक डंपर मौके से भाग निकला.
रेंजर प्रतापसिंह ने डंपर का पीछा किया और घाटी वाले बालाजी मंदिर रोड पर उसे रुकवाने का प्रयास किया. आरोप है कि चालक ने रेंजर के ऊपर डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर डंपर का पता लगाया और उसे जंगल से जब्त किया. इसके बाद मुख्य आरोपी की तलाश शुरू की गई.
पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव सियाग और वृत्ताधिकारी छोटीसादड़ी रामेश्वरलाल के मार्गदर्शन में थानाधिकारी कैलाशचन्द्र के नेतृत्व में टीम गठित की गई. मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को कन्हैयालाल उर्फ कान्हा को घोसुंडी जंगल से गिरफ्तार किया गया. आरोपी से पूछताछ और मामले में आगे का अनुसंधान जारी है.
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