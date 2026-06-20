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राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की प्रतापगढ़ में बड़ी बैठक, कृषि और आवासीय भूमि दरों पर हुई चर्चा

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में डीएलसी की बैठक राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की उपस्थिति एवं जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 20, 2026, 04:06 PM|Updated: Jun 20, 2026, 04:06 PM
राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की प्रतापगढ़ में बड़ी बैठक, कृषि और आवासीय भूमि दरों पर हुई चर्चा
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में डीएलसी की बैठक राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की उपस्थिति एवं जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या, उपमहानिरीक्षक पंजीयन वृत्त बांसवाड़ा रामावतार कुमावत, सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक के दौरान राजस्व मंत्री ने डीएलसी से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने शहरी क्षेत्र, खेरोट, बगवास और बमोतर सहित विभिन्न क्षेत्रों की भूमि के डीएलसी रेट की जानकारी प्राप्त कर भूमि मूल्य निर्धारण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की.

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राजस्व मंत्री ने सिंचित एवं असिंचित कृषि भूमि के डीएलसी रेट, राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी भूमि के मूल्य तथा आवासीय एवं गैर-आवासीय भूमि के मूल्य निर्धारण की समीक्षा की. इसके अलावा प्रतापगढ़ शहर के वॉटर वर्क्स रोड, मानक चौक, गाछा गली, लोहार गली, अरनोद, खेरोट एवं अन्य प्रमुख क्षेत्रों के साथ-साथ स्टेट हाईवे से लगी भूमि के डीएलसी रेट का भी परीक्षण किया गया.

बैठक में प्रतापगढ़, अरनोद, दलोट और सुहागपुरा क्षेत्रों की डीएलसी दरों की जानकारी लेकर उनका परीक्षण किया गया. इसके बाद आवश्यकतानुसार भूमि दरों में समुचित वृद्धि के संबंध में जिला कलेक्टर, उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं तहसीलदारों के साथ विस्तृत चर्चा की गई.

राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, व्यावहारिक एवं जनहित आधारित होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों, क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं तथा वास्तविक बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किए जाएं. साथ ही लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने पर भी जोर दिया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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