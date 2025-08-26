Zee Rajasthan
mobile app

आसींद में ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, एक मौत दो घायल, NH 148 जाम


Bhilwara News : भीलावाड़ा के आसींद क्षेत्र के शंभूगढ़ थाने के अंतर्गत खेजड़ी चौराहे पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गयी और दो लोग घायल हो गये, गुस्साएं लोगों ने हाइवे को ही जाम कर दिया.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Aug 26, 2025, 11:40 IST | Updated: Aug 26, 2025, 11:40 IST

Trending Photos

जयपुर से रणथंभौर तक गूंजेगा "गणपति बप्पा मोरया", जानें कहां-कहां उमड़ेगी भीड़
9 Photos
rajasthan temple

जयपुर से रणथंभौर तक गूंजेगा "गणपति बप्पा मोरया", जानें कहां-कहां उमड़ेगी भीड़

राजस्थान के 24 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 24 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Sawai Madhopur Mausam: सवाई माधोपुर में नहीं बाज आ रहा मौसम, फिर बारिश से भिगोने की फिराक में मानसून, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
weather update

Sawai Madhopur Mausam: सवाई माधोपुर में नहीं बाज आ रहा मौसम, फिर बारिश से भिगोने की फिराक में मानसून, पढ़ें वेदर अपडेट

विवाहित हो या कुंवारी, हर स्त्री के लिए खास है हरितालिका तीज – जानिए ऐसा क्यों?
7 Photos
Hartalika Teej 2025

विवाहित हो या कुंवारी, हर स्त्री के लिए खास है हरितालिका तीज – जानिए ऐसा क्यों?

आसींद में ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, एक मौत दो घायल, NH 148 जाम

Bhilwara News : भीलावाड़ा के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के खेजड़ी चौराहे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा एक तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुआ. इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने खेजड़ी चौराहे पर एनएच 148 डी को जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया.

जानकारी के मुताबिक ये हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ, जब एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

इस हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौके पर जमा हो गए. उन्होंने हाईवे पर बढ़ते हादसों को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया और हाईवे 148 डी को जाम कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि खेजड़ी चौराहे पर आए दिन हादसे होते रहते हैं और पिछले तीन महीनों में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

Trending Now

ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि इस चौराहे पर वाहनों की रफ्तार को नियंत्रित करने और हादसों को रोकने के लिए एक पुल (फ्लाईओवर) बनाया जाए. उनका कहना है कि सड़क पर सफेद पट्टियां नहीं होने के बावजूद, यहां के खतरनाक मोड़ और चौराहे पर तेज रफ्तार गाड़ियों के कारण दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं.

सूचना मिलते ही शंभूगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news