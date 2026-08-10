/Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

Rajasthan Roadways Bus: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर बारावरदा क्षेत्र की भुतयवर घाटी में राजस्थान रोडवेज की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी. हादसे के वक्त बस में करीब 20 से 25 यात्री सवार बताए जा रहे हैं. दुर्घटना में कई यात्रियों को चोटें आई हैं. हादसे की सूचना मिलते ही धमोतर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. घायलों और अन्य यात्रियों को बस से बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है. राहत की बात यह रही कि हादसे में फिलहाल किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है.



सुबह करीब 5:30 बजे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार राजस्थान रोडवेज की बस सूरत से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रही थी. सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे बारावरदा क्षेत्र की भुतयवर घाटी स्थित नर्सरी के पास अचानक बस अनियंत्रित हो गई. कुछ ही पल में बस सड़क से नीचे उतरकर खाई में जा गिरी. हादसा इतना अचानक हुआ कि बस में बैठे यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और यात्रियों को बस से बाहर निकालने में मदद की. धमोतर थाना अधिकारी जीसूलाल तेली पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाया.

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चालक ने बताई हादसे की वजह

बस चालक जगदीश खटीक के सिर में भी चोट लगी है और उनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है. चालक ने पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों को बताया कि चित्तौड़गढ़ की ओर जाते समय अचानक बस के ब्रेक चिपक गए. ब्रेक में आई इस समस्या के बाद बस चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई. बस घूमते हुए प्रतापगढ़ की ओर मुड़ी और सड़क किनारे खाई में जा गिरी. हालांकि हादसे की वास्तविक वजह की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है.



यात्रियों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया

हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. इसके बाद घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भेजा गया. कई यात्रियों को चोटें आने की जानकारी है. अस्पताल में चिकित्सकों की ओर से घायलों की जांच और उपचार किया जा रहा है. हादसे में बड़ी जनहानि नहीं होने से पुलिस और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली. फिलहाल पुलिस बस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि दुर्घटना के पीछे तकनीकी खराबी के अलावा सड़क की स्थिति या कोई अन्य कारण तो जिम्मेदार नहीं था.



भुतयवर घाटी पहले भी रही है हादसों के लिए बदनाम

भुतयवर घाटी का यह हिस्सा लंबे समय से दुर्घटना संभावित क्षेत्र माना जाता रहा है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यहां पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं. इन दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं. ग्रामीणों के मुताबिक घाटी में वाहनों की तेज रफ्तार और सड़क की स्थिति के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है. ऐसे में यहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है.



ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

हादसे के बाद एक बार फिर ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को भुतयवर घाटी की समस्या से अवगत कराया है, लेकिन हादसों को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए. ग्रामीणों के अनुसार घाटी में पहले एक स्पीड ब्रेकर मौजूद था, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की ओर से हटा दिया गया. इसके बाद वाहनों की गति बढ़ने से हादसों का खतरा और ज्यादा बढ़ गया. ग्रामीणों का कहना है कि संवेदनशील और दुर्घटना संभावित क्षेत्र होने के बावजूद यहां वाहन चालकों को पर्याप्त चेतावनी देने के लिए जरूरी संकेतक और सुरक्षा व्यवस्था नहीं है.



स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग

भुतयवर घाटी में हुए ताजा हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है. ग्रामीणों की मांग है कि जरूरत के अनुसार यहां स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, चेतावनी बोर्ड और दिशा-सूचक संकेतक लगाए जाएं. इसके साथ ही घाटी के दुर्घटना संभावित हिस्से में सड़क सुरक्षा से जुड़े दूसरे जरूरी इंतजाम भी किए जाएं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो भविष्य में इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है.



अधिकारियों को पहले भी दी गई जानकारी

ग्रामीणों के अनुसार भुतयवर घाटी में हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है. इस समस्या को लेकर उन्होंने सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दख समेत संबंधित अधिकारियों को भी कई बार जानकारी दी है. अब सोमवार सुबह रोडवेज बस के खाई में गिरने के बाद एक बार फिर सुरक्षा इंतजामों को लेकर मांग तेज हो गई है. ग्रामीण चाहते हैं कि संबंधित विभाग मौके का निरीक्षण कर दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित करे और वहां जरूरी सुरक्षा उपाय लागू करे.

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