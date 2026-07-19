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भव्य शोभायात्रा के साथ साध्वी मृदु प्रिया का चातुर्मास प्रवेश, धर्म आराधना का दिया संदेश

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में साध्वी मृदु प्रिया के चातुर्मास प्रवेश पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला-पुरुष, युवा और बच्चों ने भाग लिया. शहर के प्रमुख मार्गों से निकली शोभायात्रा का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jul 19, 2026, 10:29 PM|Updated: Jul 19, 2026, 10:29 PM
भव्य शोभायात्रा के साथ साध्वी मृदु प्रिया का चातुर्मास प्रवेश, धर्म आराधना का दिया संदेश
Image Credit: Pratapgarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में रविवार को साध्वी मृदु प्रिया के चातुर्मास प्रवेश का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ. इस अवसर पर शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला-पुरुष, युवा और बच्चों ने भाग लिया.

पूरा वातावरण हुआ भक्तिमय

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शोभायात्रा से पूरा वातावरण धर्ममय और भक्तिमय हो गया तथा जगह-जगह श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा का स्वागत किया. शोभायात्रा की शुरुआत मिश्रीलाल मोगरा के निवास स्थान से हुई. सबसे आगे संघ की पाठशाला के बच्चे हाथों में जैन ध्वज लेकर चल रहे थे. उनके पीछे बालिका मंडल और महिला मंडल की सदस्याएं निर्धारित ड्रेस कोड में धार्मिक भजनों और जयघोष के साथ शामिल हुईं. इसके साथ ही सकल श्रीसंघ के महिला एवं पुरुष सदस्य बड़ी संख्या में शोभायात्रा में शामिल रहे.

प्रमुख मार्गों से होती हुई गुमानजी मंदिर पहुंची शोभायात्रा

शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सदर बाजार पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर साध्वी का स्वागत किया. इसके बाद यात्रा गुमानजी मंदिर पहुंची, जहां धर्मसभा का आयोजन किया गया. धर्मसभा को संबोधित करते हुए साध्वी मृदु प्रिया ने कहा कि चातुर्मास आत्मचिंतन, संयम, तप और धर्म आराधना का श्रेष्ठ अवसर है. उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे चातुर्मास के दौरान अधिक से अधिक धार्मिक गतिविधियों, प्रवचनों, स्वाध्याय, सामायिक, तप एवं सेवा कार्यों से जुड़ें और अपने जीवन को संस्कारों एवं सदाचार से समृद्ध बनाएं.

कल श्रीसंघ की ओर से अतिथियों का सम्मान एवं अभिनंदन

चातुर्मास प्रवेश समारोह में प्रतापगढ़ के अलावा छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, नीमच, डग, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, मनासा, जावरा सहित विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं अतिथि पहुंचे. सकल श्रीसंघ की ओर से सभी बाहर से पधारे अतिथियों का सम्मान एवं अभिनंदन किया गया. पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और धार्मिक जयघोषों से वातावरण गुंजायमान रहा.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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