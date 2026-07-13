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अरनोद में 19 साल बाद जन्मभूमि लौटीं साध्वी प्रसन्ना, भव्य शोभायात्रा और चातुर्मास मंगल प्रवेश

Pratapgarh News : 19 साल बाद पहली बार जब जैन साध्वी प्रसन्ना अपनी जन्मभूमि अरनोद में चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश करती दिखी तो "जय जिनेन्द्र" के जयघोष से पूरा नगर धर्ममय वातावरण में गूंज उठा.

Edited byHitesh upadhyayUpdated byPragati Pant
Published: Jul 13, 2026, 01:30 PM|Updated: Jul 13, 2026, 01:30 PM
अरनोद में 19 साल बाद जन्मभूमि लौटीं साध्वी प्रसन्ना, भव्य शोभायात्रा और चातुर्मास मंगल प्रवेश
Image Credit: जैन साध्वी प्रसन्ना काअरनोद में चातुर्मास मंगल प्रवेशSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News : प्रतापगढ़ जिले के अरनोद नगर ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षणों का साक्षी बना, जब नगर की बेटी एवं जैन साध्वी प्रसन्ना (दीक्षा पूर्व नाम प्रियंका) ने साल 2007 में दीक्षा ग्रहण करने के लगभग 19 साल बाद पहली बार अपनी जन्मभूमि अरनोद में चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश किया. उनके साथ सरलमना अनंत गुणा सुप्रसन्ना सहित आदि ठाणा-9 का भी भव्य नगर प्रवेश हुआ. सकल जैन समाज एवं नगरवासियों ने ढोल-नगाड़ों, पुष्पवर्षा और जयघोष के साथ साध्वी संघ का भव्य स्वागत किया.

रतलाम रोड से सदर बाजार होते जैन मंदिर पहुंची शोभायात्रा

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नवरत्न परिवार के सदस्य अवनीश जैन ने बताया कि रतलाम रोड स्थित नाकोड़ा मेंशन से विशाल शोभायात्रा प्रारंभ हुई, जो रतलाम रोड, गौतमेश्वर रोड, प्रतापगढ़ रोड, महल रोड और सदर बाजार होते हुए श्वेताम्बर जैन मंदिर पहुंची. पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर साध्वी संघ का स्वागत किया. महिलाओं और युवाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि "जय जिनेन्द्र" के जयघोष से पूरा नगर धर्ममय वातावरण में गूंज उठा.

श्रद्धालुओं ने किए साध्वी संघ के दर्शन

प्रतापगढ़ रोड स्थित जैन कॉम्प्लेक्स परिवार की ओर से श्रद्धालुओं का स्वागत कर प्रभावना का वितरण किया गया. नगर के विभिन्न स्थानों पर आकर्षक तोरणद्वार सजाए गए और श्रद्धालुओं ने साध्वी संघ के दर्शन कर धर्मलाभ प्राप्त किया. चातुर्मास प्रवेश समारोह में पूर्व विधायक रामलाल मीणा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश डोशी सहित प्रतापगढ़, दलोट, खेरोट, रायपुर, निनोर, अचनेरा, सालमगढ़, मोहेहा, नोगावां, रतलाम, सीतामऊ, दलौदा, मंदसौर, इंदौर सहित अनेक शहरों और गांवों से बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु पहुंचे. हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरा नगर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा.

दो दशक बाद अपनी जन्मभूमि में चातुर्मास

इसके बाद आयोजित धर्मसभा में सरलमना अनंत गुणा म.सा प्रभु प्रेमी सुप्रसन्ना म.सा. एवं प.पू. परम प्रसन्ना म.सा. के सान्निध्य में चातुर्मास के महत्व पर प्रवचन हुए. साध्वी श्री ने कहा कि चातुर्मास आत्मचिंतन, संयम, स्वाध्याय, तप और धर्म साधना का सर्वोत्तम अवसर है. उन्होंने श्रद्धालुओं से चार माह तक नियमित प्रवचन श्रवण, सामायिक, स्वाध्याय, तप और सदाचारपूर्ण जीवन अपनाने का आह्वान किया. कार्यक्रम के समापन पर स्व. बाबूलाल जैन-विनोद कुमार जैन परिवार की ओर से स्वामीवात्सल्य का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर धर्मलाभ प्राप्त किया. लगभग दो दशक बाद अपनी जन्मभूमि में चातुर्मास के लिए लौटीं प.पू. परम प्रसन्ना श्री म.सा. के मंगल प्रवेश से अरनोद धार्मिक उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया. आगामी चार माह तक नगर में प्रवचन, स्वाध्याय, तप, पूजा-अर्चना, विधान, सामायिक और विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे, जिनका लाभ अरनोद सहित आसपास के क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालु प्राप्त करेंगे.


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