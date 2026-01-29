UGC के नए प्रावधानों के विरोध में सकल स्वर्ण समाज का राष्ट्रव्यापी अभियान, कल प्रतापगढ़ में रैली व ज्ञापन, बैठक आयोजित

UGC News: सुप्रीम कोर्ट ने UGC द्वारा 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026' पर फिलहाल रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने 29 जनवरी 2026 को सुनवाई के दौरान नियमों को "अस्पष्ट" और "दुरुपयोग के योग्य" बताते हुए केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब मांगा है, तब तक 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे.



UGC द्वारा जारी किए गए नए प्रावधानों को लेकर स्वर्ण समाज में गहरी चिंता व्याप्त है। संगठन का मानना है कि ये प्रावधान समाज के विभिन्न वर्गों के बीच परस्पर सौहार्द को प्रभावित करने वाले हैं और संवैधानिक भावना के भी विपरीत हैं। ऐसे नियमों को लागू होने से रोकना समाज में संतुलन, समरसता और समानता बनाए रखने के लिए आवश्यक है.

इसी विषय पर आगे की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए सकल स्वर्ण समाज की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक प्रतापगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सामाजिक समरसता संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगे भी रहेगी.

संगठन ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की नीति या प्रावधान, जो समाज को बांटने का कार्य करे, उसका शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। राष्ट्रहित और सामाजिक एकता के लिए एकजुट रहना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।इसी क्रम में 30 जनवरी को प्रातः 11:30 बजे बाण माता किला परिसर, प्रतापगढ़ से रैली के रूप में गांधी चौराहे तक पहुँचकर ज्ञापन वाचन एवं विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सकल स्वर्ण समाज जिला प्रतापगढ़ ने समाज के सभी लोगों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सामाजिक समरसता के इस अभियान को मजबूती प्रदान करने की अपील की है। एकजुट रहें, समरसता बचाएँ — राष्ट्रहित में आवाज़ उठाएँ.

CJI सूर्यकांत की तीखी टिप्पणियां

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "हमने जातिविहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है? क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं?" CJI ने आगे कहा, "आप भारत को अमेरिका क्यों बनाना चाहते हैं? SC/ST छात्रों के लिए अलग हॉस्टल की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए. आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं." कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसे नियम समाज में विभाजन पैदा करेंगे, जिसके नतीजे खतरनाक होंगे.



सामाजिक समरसता की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के संकल्प के साथ सकल स्वर्ण समाज ने देशभर में एक संगठित अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में सकल स्वर्ण समाज प्रतापगढ़ की ओर से प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को संबोधित पत्र देशभर की जिला इकाइयों द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न जिलों में ज्ञापन सौंपने का क्रम भी प्रारंभ हो चुका है.

