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सालमगढ़ में ग्राम विकास रथ के जरिए योजनाओं का प्रचार, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने सुनी जनसमस्याएं

प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सालमगढ़ में विकास और जन-संवाद का अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया. केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम विकास रथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. 

Edited byAnsh RajReported byHitesh upadhyay
Published: May 09, 2026, 03:48 PM|Updated: May 09, 2026, 03:48 PM
सालमगढ़ में ग्राम विकास रथ के जरिए योजनाओं का प्रचार, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने सुनी जनसमस्याएं
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सालमगढ़ में आज विकास और जनसंवाद का अनूठा संगम देखने को मिला. केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा तथा श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.


कार्यक्रम की शुरुआत सालमगढ़ पहुंचे ग्राम विकास रथ के स्वागत के साथ हुई. इस रथ के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की डिजिटल एवं दृश्य जानकारी दी गई. कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकार आकर्षण का केंद्र रहे. कलाकारों ने गीत, संगीत और नुक्कड़ प्रस्तुतियों के जरिए ग्रामीणों को सरल भाषा में योजनाओं की जानकारी दी तथा आत्मनिर्भरता का संदेश दिया.

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राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है. राजस्व विभाग में प्रक्रियाओं के सरलीकरण से किसानों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ना है.


वहीं रामगोपाल सुथार ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि वर्तमान समय हुनर और कौशल का युग है. विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के माध्यम से युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया गया.


जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने राजस्व, पेयजल और स्थानीय आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं मंत्रियों के समक्ष रखीं. इस पर राजस्व मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का रिकॉर्ड तैयार कर तय समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए. इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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