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प्रतापगढ़ में 1008 कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीराम कथा का भव्य शुभारंभ, जय श्रीराम के नारों से गूंजा क्षेत्र

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में सैलारपुरा बड़ा में संगीतमय श्रीराम कथा का भव्य शुभारंभ श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ हुआ. जिसमें सैकड़ों महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया. आयोजन की शुरुआत ऐतिहासिक 1008 कलश यात्रा से की गई.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: May 08, 2026, 02:15 PM|Updated: May 08, 2026, 02:15 PM
प्रतापगढ़ में 1008 कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीराम कथा का भव्य शुभारंभ, जय श्रीराम के नारों से गूंजा क्षेत्र
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में सैलारपुरा बड़ा में संगीतमय श्रीराम कथा का भव्य शुभारंभ श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ हुआ. आयोजन की शुरुआत ऐतिहासिक 1008 कलश यात्रा से की गई, जिसमें सैकड़ों महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया. सिर पर कलश लिए महिलाओं और भगवा ध्वज थामे पुरुषों की करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया.

कलश यात्रा हनुमान घाटी मचलाना से प्रारंभ होकर श्री बालाजी मंदिर सैलारपुरा बड़ा पहुंची. यात्रा में 21 ढोल, हाथी, घोड़ा और ऊंट आकर्षण का केंद्र रहे. यात्रा के दौरान जय श्रीराम के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा. 51 गुरुकुल शिष्य बटुक भी यात्रा में विशेष रूप से शामिल हुए. पुलिस प्रशासन के सहयोग से यात्रा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई.

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संगीतमय श्रीराम कथा में कथा वाचक परम पूज्य गुरुदेव पंडित सुनील शर्मा, भागवत कुंज धाम नाहरगढ़ प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक श्रद्धालुओं को श्रीराम कथा का रसपान कराएंगे. समापन दिवस 14 मई गुरुवार को विशेष धार्मिक आयोजन होंगे. प्रातः 8 बजे 108 ढोलों के साथ श्रीराम मंदिर महाआरती आयोजित की जाएगी. इसके बाद सुबह 11:57 बजे अभिजित मुहूर्त में स्वर्ण कलश स्थापना एवं ध्वजा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा.

यज्ञाचार्य कमलेश उज्जैन के सान्निध्य में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे. वहीं दोपहर 1 बजे से प्रभु इच्छा तक विशाल भंडारा एवं महाप्रसादी का आयोजन रहेगा. श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित इस धार्मिक आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. आयोजकों एवं समस्त ग्रामवासियों ने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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