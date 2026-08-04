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Pratapgarh News: शुल्क लिया, सुरक्षा नहीं! जिला अस्पताल की पार्किंग से फिर बाइक चोरी, 16 जुलाई से अब तक 4 वाहन गायब

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला अस्पताल की सशुल्क पार्किंग से एक बार फिर मोटरसाइकिल चोरी हो गई। 16 जुलाई से पार्किंग व्यवस्था शुरू होने के बाद अब तक चार छोटे-बड़े वाहन चोरी हो चुके हैं। लगातार हो रही घटनाओं के बाद पार्किंग की सुरक्षा व्यवस्था, रसीद प्रणाली और तय शुल्क से अधिक वसूली को लेकर मरीजों और उनके परिजनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 04, 2026, 12:47 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 12:47 PM IST
Pratapgarh News: शुल्क लिया, सुरक्षा नहीं! जिला अस्पताल की पार्किंग से फिर बाइक चोरी, 16 जुलाई से अब तक 4 वाहन गायब
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: जिला अस्पताल में पार्किंग शुल्क वसूलने के बावजूद वाहन सुरक्षित नहीं हैं. शुल्क पार्किंग से एक और मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद पार्किंग व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. 16 जुलाई से पार्किंग व्यवस्था शुरू होने के बाद अब तक चार छोटे-बड़े वाहन चोरी होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लगातार हो रही चोरियों के बीच सुरक्षा इंतजाम, रसीद व्यवस्था और निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली को लेकर मरीजों और उनके परिजनों में नाराजगी बढ़ रही है.


पार्किंग में खड़ी कर डॉक्टर के पास आया था मरीज
सोमवार को एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी कर मरीज को डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गया था. वापस लौटने पर पार्किंग स्थल से बाइक गायब मिली. आसपास काफी तलाश करने के बाद भी वाहन नहीं मिला तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू की. जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल की पार्किंग का ठेका 16 जुलाई को खुलने के बाद पार्किंग व्यवस्था शुरू हुई थी. इसके बाद से अब तक चार छोटे-बड़े वाहन चोरी होने के मामले सामने आ चुके हैं. सोमवार की घटना के बाद वाहन मालिक ने पुलिस को रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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सवालों के घेरे में पार्किंग शुल्क वसूली
पार्किंग व्यवस्था को लेकर शुल्क वसूली की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है. वाहन पार्क करते समय चालकों को रसीद नहीं दी जाती, बल्कि वाहन वापस लेते समय रसीद दी जाती है. ऐसे में पार्किंग में प्रवेश करने वाले वाहनों का रिकॉर्ड किस आधार पर रखा जा रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं. इसके अलावा वाहन चालकों ने निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने के आरोप भी लगाए हैं. लोगों का कहना है कि जहां निर्धारित पार्किंग शुल्क 5 रुपए है, वहीं कई वाहन चालकों से 10 रुपए तक वसूले जा रहे हैं.

Pratapgarh News

चोरी ने खोली पार्किंग व्यवस्था की पोल
प्रतिदिन करीब एक हजार छोटे-बड़े वाहन जिला अस्पताल पहुंचते हैं, ऐसे में शुल्क वसूली की पारदर्शिता पर भी सवाल उठने लगे हैं. मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि वे वाहन की सुरक्षा की उम्मीद से पार्किंग शुल्क अदा करते हैं, लेकिन लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने व्यवस्था की पोल खोल दी है.

लोगों की अपील
लोगों ने पार्किंग स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने, वाहन प्रवेश और निकासी का पारदर्शी रिकॉर्ड रखने तथा निर्धारित शुल्क ही वसूलने की मांग की है. फिलहाल कोतवाली पुलिस बाइक चोरी के मामले की जांच कर रही है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ अन्य माध्यमों से भी वाहन चोरी करने वाले की तलाश में जुटी हुई है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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