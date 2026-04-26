/नाली का गंदा पानी पी रहे बेजुबान मवेशी, प्रतापगढ़ में फर्जी डेवलपमेंट की खुली पोल,

Pratapgarh News : प्रतापगढ़ जिले के नानणा गांव में स्वच्छता और विकास के दावों की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. गांव में प्रवेश करते ही मुख्य सड़क पर गंदे पानी का जमाव साफ नजर आता है. नालियां जाम होने के कारण गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे पूरी सड़क कीचड़ और बदबू से भर चुकी है. हालात इतने खराब हैं कि सड़क और नाली में फर्क करना मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों ने बताया कि महीनों से नालियों की सफाई नहीं हुई है. सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है, जिसके चलते नालियों का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सीधे मुख्य मार्ग पर फैल जाता है.



गांव के लोगों को रोज इसी गंदगी से होकर गुजरना पड़ रहा है. बदबू के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है और कई लोग नाक पर रुमाल रखकर आने-जाने को मजबूर हैं. मौके पर एक हैरान कर देने वाला दृश्य भी सामने आया, जहां सड़क पर भरे गंदे और सड़े हुए पानी को एक बकरी पीती नजर आई. यह नजारा गांव की बदहाल व्यवस्था की गंभीर तस्वीर पेश करता है. ग्रामीणों का कहना है कि मवेशियों के लिए साफ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे वे मजबूरी में यही दूषित पानी पी रहे हैं.



ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गंदे पानी के जमाव से मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे डेंगू, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है. छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें रोज इसी रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है. कई बार शिकायत करने के बावजूद पंचायत और जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. ग्रामीणों का आरोप है कि नालियों की सफाई वर्षों से नियमित रूप से नहीं की गई है, जिससे यह समस्या विकराल रूप ले चुकी है.



गांव में जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ी सी गंदगी भी पूरे क्षेत्र में फैल जाती है. नानणा गांव के लोगों ने प्रतापगढ़ जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत से जल्द से जल्द जाम नालियों की सफाई कराने और पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.



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