Pratpgarh News: शिवना नदी में बहती लाश को देख सहमे लोग, भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, वीडियो वायरल

Pratpgarh News: प्रतापगढ़ जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें शिवना नदी में बहती हुई एक लाश दिखाई दे रही है. वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि यह बागलिया और बांदा खेड़ी पुलिया का है. वीडियो सामने आते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
Trending Photos
Pratpgarh News: प्रतापगढ़ जिले में एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शिवना नदी में एक लाश बहती हुई नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो बागलिया और बांदा खेड़ी पुलिया के पास का है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते यह क्लिप सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से फैल गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.
जानकारी के अनुसार, बहती हुई यह लाश शिवना नदी के बहाव के साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर की ओर चली गई. रास्ते में कई लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया. वायरल वीडियो के चलते तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. हालांकि अभी तक मृतक की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है. रविवार रात को सामने आया दूसरा वीडियो मध्य प्रदेश के अचेरा पुलिया का बताया जा रहा है.
इससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि लाश प्रतापगढ़ क्षेत्र से बहकर मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंची हो सकती है. ग्रामीणों का कहना है कि नदी में लगातार तेज बहाव के कारण घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है. वहीं, पुलिस और प्रशासन ने मामले की पुष्टि से इंकार करते हुए कहा है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है.
फिलहाल, वायरल वीडियो के आधार पर संबंधित थानों को सतर्क कर दिया गया है और नदी किनारे क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी वीडियो या अफवाह पर विश्वास न करें और ऐसी जानकारी तुरंत प्रशासन को उपलब्ध कराएं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaisalmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!