/आयुष्मान से आधार तक... प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में एक क्लिक पर हर सुविधा, जानें पूरी प्रक्रिया

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय परिसर में शुरू किया गया ई-मित्र एवं आधार सेवा केंद्र आम मरीजों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरा है. अब मरीजों को दस्तावेजों के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता, बल्कि अस्पताल में ही तुरंत उनके काम पूरे हो रहे हैं. इस पहल से न सिर्फ समय बच रहा है, बल्कि मरीजों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी तेजी से मिल रहा है.

जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में फरवरी माह से शुरू किया गया ई-मित्र एवं आधार सेवा केंद्र मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है. पहले स्थिति यह थी कि अस्पताल आने वाले कई मरीजों के दस्तावेज अधूरे होते थे. किसी का आयुष्मान योजना में नाम नहीं जुड़ा होता था, किसी का कार्ड नहीं बना होता था, तो किसी को दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर खुद मरीजों को ई-मित्र काउंटर तक ले जाकर उनके जरूरी दस्तावेज तुरंत पूरे करवा रहे हैं.

पीएमओ आलोक यादव ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य मरीजों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े. अगर आंकड़ों में सफलता की बात करें, तो ई-मित्र काउंटर की दैनिक कार्य रिपोर्ट के अनुसार अब तक बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है.

कुल ABHA ID बनाए गए1154, जन आधार अपडेट 94 KYC और 57 मोबाइल अपडेट, आयुष्मान कार्ड संबंधित कार्य 32, दिव्यांग सर्टिफिकेट 23, आधार कार्ड संबंधित कार्य 82, मां योजना 12 लाभार्थी इसके अलावा, करीब 12 ऐसे मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाया गया, जिनका नाम पहले जुड़ा नहीं था. 33 मरीजों के आयुष्मान कार्ड की समस्याएं दूर की गईं. 23 मरीजों के दिव्यांग प्रमाण पत्र मौके पर ही बनवाए गए.





पहले जहां मरीजों को दस्तावेज पूरे करवाने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे. वहीं अब अस्पताल परिसर में ही सभी काम होने लगे हैं. इससे मरीजों का समय, पैसा और परेशानी तीनों की बचत हो रही है. ई-मित्र काउंटर की यह व्यवस्था न सिर्फ प्रतापगढ़ बल्कि अन्य जिलों के लिए भी एक मॉडल बनती जा रही है.

मरीजों को तुरंत राहत देने और योजनाओं का लाभ दिलाने में यह पहल बेहद कारगर साबित हो रही है. पीएमओ आलोक यादव के अनुसार, हमारा प्रयास है कि कोई भी मरीज सिर्फ कागजी कमी के कारण इलाज या योजना के लाभ से वंचित न रहे. इसी सोच के साथ यह काउंटर शुरू किया गया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं.

