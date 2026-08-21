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सीतामाता अभयारण्य में खैर की अवैध कटाई का भंडाफोड़, 300 किलो लकड़ी के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य में वन विभाग ने अवैध खैर कटाई और लकड़ी परिवहन के मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा. करीब 300 किलो गीली खैर की लकड़ी और 4 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं. अदालत ने आरोपियों को 2 सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 21, 2026, 11:46 AM IST | Updated:Aug 21, 2026, 11:46 AM IST
सीतामाता अभयारण्य में खैर की अवैध कटाई का भंडाफोड़, 300 किलो लकड़ी के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई पर कार्रवाई.

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई और लकड़ी के परिवहन के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई की है. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बड़ीसादड़ी रेंज के नाका केवलपुरा क्षेत्र में टीम ने चार आरोपियों को पकड़ा. ये लोग वनखण्ड रानीगढ़ में खैर के पेड़ काटकर मोटरसाइकिलों के जरिए लकड़ी ले जा रहे थे. मौके से करीब 300 किलो खैर की गीली लकड़ी और चार मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं.

बिना अनुमति काटे जा रहे थे खैर के पेड़

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वन विभाग के अनुसार आरोपियों ने सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में बिना अनुमति खैर के पेड़ों की कटाई की थी. इसके बाद लकड़ी को बिना ट्रांजिट परमिट के मोटरसाइकिलों से बाहर ले जाया जा रहा था. सूचना की पुष्टि होने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर चारों को पकड़ लिया.

कार्रवाई उपवन संरक्षक वन्यजीव चित्तौड़गढ़ सुनील कुमार सिंह और सहायक वन संरक्षक सोमेश्वर त्रिवेदी, वन्यजीव धरियावद के निर्देश पर की गई.

चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

वन विभाग ने जिन लोगों को पकड़ा है, उनमें शंकर पिता देवा मीणा निवासी मुंडला (गदवास), पांचागुड़ा, थाना धरियावद, पाचूराम पिता भेरिया मीणा निवासी मुंडला, पांचागुड़ा, पपीया पिता राया मीणा निवासी धोलिया (गदवास), पांचागुड़ा और रामा पिता नाथू मीणा निवासी मायदा, थाना लसाड़िया, जिला सलूंबर शामिल हैं.

लकड़ी और वाहन जब्त

वनपाल नाका केवलपुरा की ओर से आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई. टीम ने उनके कब्जे से करीब 300 किलो खैर की गीली लकड़ी बरामद की. लकड़ी के साथ चार मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं. वन विभाग ने जब्त सामग्री और वाहनों को राजतहवील में ले लिया है.

लगातार मिल रही थी अवैध कटाई की सूचना

वन विभाग को पहले से सूचना मिल रही थी कि आरोपी अभयारण्य क्षेत्र में लगातार अवैध रूप से पेड़ों की कटाई में शामिल हैं. विभाग ने प्राप्त जानकारी की पुष्टि करने के बाद कार्रवाई की. इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को लकड़ी के साथ पकड़ लिया.

न्यायालय ने भेजा न्यायिक अभिरक्षा में

कार्रवाई पूरी होने के बाद चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया. सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को 2 सितंबर 2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया. वन विभाग की कार्रवाई से अभयारण्य क्षेत्र में अवैध कटाई और वन उपज के बिना अनुमति परिवहन पर निगरानी और सख्ती का संकेत मिला है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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