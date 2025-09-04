Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ के सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में खेर की लकड़ी की तस्करी, तस्कर फरार

Pratapgarh News: राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने तस्करी कर ले जाई जा रही खेर की लकड़ी जब्त की है. इस दौरान वन विभाग ने तस्करी के काम में लिए जा रहे ट्रक को जब्त कर लिया लेकिन तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Sep 04, 2025, 11:59 AM IST | Updated: Sep 04, 2025, 11:59 AM IST

प्रतापगढ़ के सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में खेर की लकड़ी की तस्करी, तस्कर फरार

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने तस्करी कर ले जाई जा रही खेर की लकड़ी जब्त की है. इस दौरान वन विभाग ने तस्करी के काम में लिए जा रहे ट्रक को जब्त कर लिया लेकिन तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे.

सहायक वन संरक्षक राममोहन मीणा ने बताया कि जिले में उपवन संरक्षक वन्य जीव राहुल झाझडीया के निर्देशन में वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही थी. इसी के तहत सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में जाखम रेंज पर भी नाकाबंदी की जा रही थी. तभी धरियावद की ओर से एक आईसर ट्रक आता हुआ दिखाई दिया.

ट्रक चालक ने वन विभाग की नाकाबंदी देखकर ट्रक को वापस मोड़ लिया और उसमें सवार व्यक्ति भाग निकले. विभाग की टीम ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें खेर की लकड़ी भरी हुई थी जिसका वजन किया गया तो वह 6 टन निकली. इस पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए लकड़ी से भरे ट्रक को जब्त कर लिया गया. आरोपियों की तलाश जारी है.

