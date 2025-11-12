Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

प्रतापगढ़ में रबी फसलों की बुवाई शुरू होते ही खाद संकट, बढ़ी किसानों की चिंता

Pratapgrah News: राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में रबी फसलों की बुवाई शुरू होते ही खाद संकट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. प्रतापगढ़ सहकारी क्रय-विक्रय समिति और लैंपस केंद्रों पर मंगलवार को सुबह से ही किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. किसान यूरिया और डीएपी खाद की मांग को लेकर घंटों तक कतारों में खड़े रहे, लेकिन दोपहर तक अधिकांश केंद्रों पर खाद खत्म हो जाने से उन्हें निराश लौटना पड़ा.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Nov 12, 2025, 10:54 AM IST | Updated: Nov 12, 2025, 10:54 AM IST

Trending Photos

उदयपुर का 350 साल पुराना चमत्कारी मंदिर, जहां गणेश जी देते थे ‘कर्ज’, आज भी पूरी होती हैं मनोकामनाएं!
8 Photos
rajasthan temple

उदयपुर का 350 साल पुराना चमत्कारी मंदिर, जहां गणेश जी देते थे ‘कर्ज’, आज भी पूरी होती हैं मनोकामनाएं!

राजस्थान का पीवणा जो है साइलेंट किलर, हल्की धूप में आता है बाहर
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान का पीवणा जो है साइलेंट किलर, हल्की धूप में आता है बाहर

मां-बाप बोले- 'शादी से पहले अलग नहीं रहने देंगे', नाराज बेटे ओमप्रकाश ने सोते समय मार डाला, हुआ अरेस्ट
6 Photos
alwar news

मां-बाप बोले- 'शादी से पहले अलग नहीं रहने देंगे', नाराज बेटे ओमप्रकाश ने सोते समय मार डाला, हुआ अरेस्ट

Jaipur Gold Silver Price Today: शादी सीजन में जयपुर में सोने-चांदी के भाव में उछाल! खरीदने से पहले जरूर देखें आज का रेट
8 Photos
jaipur news

Jaipur Gold Silver Price Today: शादी सीजन में जयपुर में सोने-चांदी के भाव में उछाल! खरीदने से पहले जरूर देखें आज का रेट

प्रतापगढ़ में रबी फसलों की बुवाई शुरू होते ही खाद संकट, बढ़ी किसानों की चिंता

Pratapgrah News: जिले में रबी फसलों की बुवाई शुरू होते ही खाद संकट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. प्रतापगढ़ सहकारी क्रय-विक्रय समिति और लैंपस केंद्रों पर मंगलवार को सुबह से ही किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. किसान यूरिया और डीएपी खाद की मांग को लेकर घंटों तक कतारों में खड़े रहे, लेकिन दोपहर तक अधिकांश केंद्रों पर खाद खत्म हो जाने से उन्हें निराश लौटना पड़ा.

प्रतापगढ़ लैंपस पर हालात सबसे ज्यादा गंभीर रहे, जहां सुबह से सैकड़ों किसान खाद लेने पहुंचे. लैंपस अधिकारियों के अनुसार, केंद्र पर अब मात्र 300 बैग खाद ही शेष हैं, जबकि सैकड़ों किसान बारी का इंतजार कर रहे हैं. कुछ किसानों ने बताया कि वे तीन-तीन दिन से खाद लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें खाद नहीं मिली.

तत्काल खाद उपलब्ध कराने की मांग

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खाद की कमी से परेशान किसानों ने कहा कि समय पर खाद नहीं मिलने से बुवाई कार्य प्रभावित हो रहा है. खेत तैयार हैं, लेकिन पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण फसल बोनी में देरी हो रही है. किसानों ने प्रशासन से तत्काल खाद उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि बुवाई कार्य समय पर पूरा हो सके. वहीं, सहकारी समिति अधिकारियों का कहना है कि जिले में खाद की नई खेप आने की प्रक्रिया जारी है और चार से पांच दिनों में खाद की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी.

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय रबी फसलों की बुवाई का अहम दौर चल रहा है. यदि किसानों को समय पर खाद नहीं मिली, तो फसल की उत्पादकता पर असर पड़ सकता है. जिलेभर में जारी खाद संकट ने किसानों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है और सभी की निगाहें अब प्रशासन की अगली आपूर्ति पर टिकी हैं.

पढ़ें प्रतापगढ़ की एक और खबर
'कलेक्टर विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रही हैं, रोक लगाकर जनता के काम अटकाए जा रहे हैं' क्यों बोली प्रतापगढ़ सभापति
Pratapgarh News: प्रतापगढ़ नगर परिषद् सभापति रामकन्या गुर्जर ने जिला कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए. गुर्जर ने कहा कि जिला कलेक्टर विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रही हैं, जबकि नगर परिषद् के कामों में उनका कोई अधिकार नहीं है. सभापति ने साफ कहा कि यह जनता के हित के काम हैं, मगर कलेक्टर की वजह से योजनाएं रुकी हुई हैं.

उन्होंने कलेक्टर पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर उन्हें धमका कर विकास काम को रोक रहे हैं. सभापति रामकन्या ने चुनौती दी अगर तीन दिन में एफओ नहीं हुआ तो मैं नगर परिषद् गेट के बाहर बैठकर जनता का काम खुद करूंगी. सभापति के बीच खींचतान अब खुले टकराव में बदल गई है. सभापति के पति प्रह्लाद गुर्जर ने कुछ दिन पहले भी विकास कार्यों में देरी के लिए कलेक्टर को जिम्मेदार बताया था. बयान के बाद कुछ कामों की स्वीकृति मिलने पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर दोष मढ़ा था, लेकिन अब मामला फिर से बिगड़ गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news