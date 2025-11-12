प्रतापगढ़ में रबी फसलों की बुवाई शुरू होते ही खाद संकट, बढ़ी किसानों की चिंता

Pratapgrah News: जिले में रबी फसलों की बुवाई शुरू होते ही खाद संकट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. प्रतापगढ़ सहकारी क्रय-विक्रय समिति और लैंपस केंद्रों पर मंगलवार को सुबह से ही किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. किसान यूरिया और डीएपी खाद की मांग को लेकर घंटों तक कतारों में खड़े रहे, लेकिन दोपहर तक अधिकांश केंद्रों पर खाद खत्म हो जाने से उन्हें निराश लौटना पड़ा.

प्रतापगढ़ लैंपस पर हालात सबसे ज्यादा गंभीर रहे, जहां सुबह से सैकड़ों किसान खाद लेने पहुंचे. लैंपस अधिकारियों के अनुसार, केंद्र पर अब मात्र 300 बैग खाद ही शेष हैं, जबकि सैकड़ों किसान बारी का इंतजार कर रहे हैं. कुछ किसानों ने बताया कि वे तीन-तीन दिन से खाद लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें खाद नहीं मिली.

तत्काल खाद उपलब्ध कराने की मांग

खाद की कमी से परेशान किसानों ने कहा कि समय पर खाद नहीं मिलने से बुवाई कार्य प्रभावित हो रहा है. खेत तैयार हैं, लेकिन पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण फसल बोनी में देरी हो रही है. किसानों ने प्रशासन से तत्काल खाद उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि बुवाई कार्य समय पर पूरा हो सके. वहीं, सहकारी समिति अधिकारियों का कहना है कि जिले में खाद की नई खेप आने की प्रक्रिया जारी है और चार से पांच दिनों में खाद की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी.

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय रबी फसलों की बुवाई का अहम दौर चल रहा है. यदि किसानों को समय पर खाद नहीं मिली, तो फसल की उत्पादकता पर असर पड़ सकता है. जिलेभर में जारी खाद संकट ने किसानों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है और सभी की निगाहें अब प्रशासन की अगली आपूर्ति पर टिकी हैं.

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ नगर परिषद् सभापति रामकन्या गुर्जर ने जिला कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए. गुर्जर ने कहा कि जिला कलेक्टर विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रही हैं, जबकि नगर परिषद् के कामों में उनका कोई अधिकार नहीं है. सभापति ने साफ कहा कि यह जनता के हित के काम हैं, मगर कलेक्टर की वजह से योजनाएं रुकी हुई हैं.

उन्होंने कलेक्टर पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर उन्हें धमका कर विकास काम को रोक रहे हैं. सभापति रामकन्या ने चुनौती दी अगर तीन दिन में एफओ नहीं हुआ तो मैं नगर परिषद् गेट के बाहर बैठकर जनता का काम खुद करूंगी. सभापति के बीच खींचतान अब खुले टकराव में बदल गई है. सभापति के पति प्रह्लाद गुर्जर ने कुछ दिन पहले भी विकास कार्यों में देरी के लिए कलेक्टर को जिम्मेदार बताया था. बयान के बाद कुछ कामों की स्वीकृति मिलने पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर दोष मढ़ा था, लेकिन अब मामला फिर से बिगड़ गया है.

