सोने के बढ़ते भावों में चमकी प्रतापगढ़ की थेवा कला, सदियों पुरानी विरासत बनी आज की पहली पसंद

Thewa Art: सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन इसी बीच राजस्थान के प्रतापगढ़ की सदियों पुरानी थेवा कला एक बार फिर चमक उठी है. सोने की ऊंची कीमतों के दौर में लोग महंगे गहनों की बजाय थेवा आर्ट के नायाब नमूनों को तरजीह दे रहे हैं. यह कला न केवल सस्ती और अनोखी है, बल्कि राजघरानों की शान रही इस विरासत को आज की पीढ़ी भी अपना रही है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Jan 01, 2026, 07:01 AM IST | Updated: Jan 01, 2026, 07:01 AM IST

सोने के बढ़ते भावों में चमकी प्रतापगढ़ की थेवा कला, सदियों पुरानी विरासत बनी आज की पहली पसंद

Gold Prices Soar, Thewa Art: सोने और चांदी के दाम लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. ऐसे में महंगे आभूषण आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं. इसी बीच प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक थेवा कला एक खूबसूरत और किफायती विकल्प बनकर उभरी है. कम सोना-चांदी, लेकिन अद्भुत कारीगरी से सजे थेवा आभूषण आज देश ही नहीं, विदेशों तक लोगों को आकर्षित कर रहे हैं.

हाल के दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. लगातार बढ़ते भावों के कारण आम लोगों के लिए पारंपरिक सोने-चांदी के आभूषण खरीदना मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे हालात में प्रतापगढ़ की विश्वविख्यात और करीब 400 वर्ष पुरानी थेवा कला लोगों के लिए एक सुंदर, पारंपरिक और किफायती विकल्प बनकर सामने आई है. यही वजह है कि इन दिनों देशभर में थेवा आभूषणों की मांग तेजी से बढ़ रही है.

थेवा कला से बने आभूषणों की खास बात यह है कि इनमें सोने और चांदी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि इसमें की जाने वाली मेहनत, बारीक कारीगरी और मजदूरी कहीं अधिक होती है. रंगीन कांच पर सोने की महीन नक्काशी और चांदी के फ्रेम से तैयार किए गए ये आभूषण देखने में पूरी तरह सोने जैसे ही आकर्षक नजर आते हैं. इसी कारण लोग इन्हें सोने के आभूषणों के विकल्प के रूप में तेजी से अपना रहे हैं.

थेवा कारीगरों के अनुसार, बीते कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों से ऑर्डर अचानक बढ़ गए हैं. मांग इतनी अधिक है कि कई कारीगरों पर आपूर्ति का दबाव भी बनने लगा है. अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थेवा कलाकार विष्णु सोनी बताते हैं कि आजकल नई-नई डिज़ाइन खास तौर पर पसंद की जा रही हैं. पारंपरिक डिज़ाइन के साथ आधुनिक स्वाद को जोड़कर तैयार किए गए थेवा आभूषण युवाओं को भी खूब भा रहे हैं.

थेवा कला में रंगीन कांच पर केवल सोने और चांदी का ही काम किया जाता है. कांच पर सोने की पतली शीट या वर्क लगाकर उस पर बेहद बारीक जालीदार डिज़ाइन बनाई जाती है, जिसे ‘थारना’ कहा जाता है. इसके बाद कांच को मजबूती देने के लिए चांदी के महीन तारों से फ्रेम तैयार किया जाता है, जिसे ‘वाडा’ कहा जाता है. तेज आग में तपाने के बाद शीशे पर सोने की खूबसूरत कलाकृति उभरकर सामने आती है और आभूषण तैयार होता है.

प्रतापगढ़ की थेवा कला की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान है. वर्ष 2004 में थेवा कलाकार विष्णु सोनी को यूनेस्को द्वारा ‘सील ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन साउथ एशिया’ से सम्मानित किया गया. वहीं वर्ष 2015 में महेश राजसोनी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया. इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अनेक पुरस्कार प्रतापगढ़ के थेवा कलाकारों को मिल चुके हैं.

बाइट- महेश सोनी, थेवा आर्टिस्ट

थेवा कला से हार, झुमके, कड़े, चूड़ियां, ब्रेसलेट, हथफूल, रकड़ी, भूजबंद, सिसपट्टी, अंगूठी, पायजेब, बिछिया के साथ-साथ पूजा सामग्री और सजावटी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं. देवी-देवताओं की आकृतियां, फूल-पत्तियों और पारंपरिक आकृतियों की बारीक डिज़ाइन थेवा आभूषणों की खास पहचान हैं. करीब 400 साल पहले देवलिया स्टेट (वर्तमान देवगढ़) से शुरू हुई यह कला पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही है. थेवा को कुछ लोग ‘द सीक्रेट आर्ट’ भी कहते हैं, क्योंकि कांच पर सोने की डिजाइन को रंगीन कांच में समाहित करने की प्रक्रिया को पहले परिवार के बाहर किसी को नहीं सिखाया जाता था.

यह कला पूरी तरह विश्वास और परंपरा पर आधारित रही है. थेवा कृतियों की चमक देश ही नहीं, विदेशों तक फैली हुई है. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के साथ-साथ देश के कई बड़े शहरों में थेवा आभूषणों की मांग है. विदेशों में जापान, सिंगापुर, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, कनाडा और यूरोप के कई देशों में इसके कद्रदान मौजूद हैं. अंग्रेजों के समय से ही थेवा कृतियां उपहार स्वरूप दी जाती रही हैं. 1850 में क्वीन विक्टोरिया, 1974 में ईरान के शाह और 1981 में प्रिंस चार्ल्स के विवाह पर भी थेवा आभूषण भेंट किए गए थे.

वर्तमान में प्रतापगढ़ शहर में करीब दो दर्जन परिवार थेवा कला से जुड़े हुए हैं और इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं. हालांकि थेवा आभूषण बनाने में काफी समय और मेहनत लगती है, फिर भी कई बार कलाकारों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे नई पीढ़ी का रुझान कम होने की चिंता भी बनी हुई है. बावजूद इसके, राज्य सरकार द्वारा ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना में थेवा कला को शामिल किए जाने से कलाकारों को नई उम्मीद मिली है.

रंगीन कांच पर सोने की बारीक कारीगरी से सजी थेवा कला आज प्रतापगढ़ की पहचान बन चुकी है. सोने के बढ़ते भावों के इस दौर में थेवा आभूषण न केवल एक सशक्त विकल्प बनकर उभरे हैं, बल्कि सदियों पुरानी इस विरासत को नई पहचान और नया बाजार भी दिला रहे.

