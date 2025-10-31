प्रतापगढ़ के देवगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात बाइक से टक्कर में युवक की मौत

Pratapgarh News: देवगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया. जानकारी के अनुसार, सीता मंगरी निवासी पुष्कर मीणा बुधवार रात प्रतापगढ़ से अपने गांव लौट रहा था. घर से महज एक किलोमीटर की दूरी पर सामने से आ रही एक अज्ञात मोटरसाइकिल से उसकी आमने-सामने की टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुष्कर गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल पुष्कर को तत्काल जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. देवगढ़ थाने के जांच अधिकारी अंबालाल ने बताया कि गुरुवार को मृतक के पिता रतनलाल मीणा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.

पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं. वहीं हादसे के बाद से अज्ञात बाइक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट थाना क्षेत्र के पंथोल गांव में डीएसटी टीम और पीपलखूंट पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश देकर खेतों में अवैध रूप से उगाए जा रहे 2 क्विंटल 56 किलो गांजे के पौधों को जब्त किया. इस दौरान पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई इतनी सटीक और योजनाबद्ध थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी.

एसपी बी आदित्य के निर्देशन में यह कार्रवाई ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की गई. डीएसटी टीम को मिली विश्वसनीय सूचना के आधार पर एएसआई पन्नालाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इसमें कांस्टेबल विनोद कुमार (विशेष भूमिका), हेमेंद्र सिंह, पंकज पाटीदार, नरेंद्र सिंह, संदीप, साइबर सेल के रमेश मीणा और थानाधिकारी छबिलाल (सुहागपुरा), मनीष कुमार (पीपलखूंट) तथा सोहनलाल (घंटाली) शामिल रहे.

इसके अलावा आरएसी और क्यूआरटी की संयुक्त टीम भी इस कार्रवाई में लगी रही. सुबह करीब 4 बजे पुलिस की 50 से अधिक सदस्यीय टीम ने पंथोल गांव में एक साथ दबिश दी. पुलिस ने मौके से पारू मीणा और हकरिया मीणा दोनों निवासी पंथोल को गिरफ्तार किया है.

