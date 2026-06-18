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प्रतापगढ़ में ट्रेन का सफल ट्रायल, जलोदा जागीर से बड़ी सादड़ी तक लगाई दौड़, हजारों लोगों ने किया स्वागत

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में पहली बार ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया. इस अवसर को देखने के लिए आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन और ट्रैक के आसपास पहुंचे. ट्रेन के पहुंचते ही क्षेत्र में उत्साह का माहौल बन गया और लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए इस ऐतिहासिक पल का स्वागत किया.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 18, 2026, 05:54 PM|Updated: Jun 18, 2026, 05:54 PM
प्रतापगढ़ में ट्रेन का सफल ट्रायल, जलोदा जागीर से बड़ी सादड़ी तक लगाई दौड़, हजारों लोगों ने किया स्वागत
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में छोटीसादड़ी तहसील स्थित जलोदा जागीर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब जलोदा जागीर-बड़ी सादड़ी रेलखंड पर प्रतापगढ़ जिले में पहली बार ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया. इस अवसर को देखने के लिए आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन और ट्रैक के आसपास पहुंचे.

ट्रेन के पहुंचते ही क्षेत्र में उत्साह का माहौल बन गया और लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए इस ऐतिहासिक पल का स्वागत किया. ट्रेन ट्रायल को लेकर जलोदा, बम्बोरी, करजू, हड़मतिया, चैनपुरिया, दूधीतलाई, चांदोली, छोटीसादड़ी सहित आसपास के अनेक गांवों के महिला, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचे. क्षेत्रवासियों ने इसे विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए रेल सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई.

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इस दौरान पश्चिम रेलवे सर्किल के मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त (CRS) ई. श्रीनिवास ने जलोदा जागीर से बड़ी सादड़ी रेलवे स्टेशन के मध्य रेलखंड का गहन निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद रेलखंड पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न किया गया. अधिकारियों ने ट्रैक की गुणवत्ता, संरक्षा व्यवस्थाओं और तकनीकी मानकों का बारीकी से परीक्षण किया.

कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अजमेर राजू भूतड़ा, आरपीएफ डीएससी अजमेर योगेंद्र सिंह, एएससी उदयपुर सी.एस. राजपूत सहित रेलवे के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, रेलखंड के उन्नयन, संरक्षा और गति वृद्धि की दिशा में यह निरीक्षण और स्पीड ट्रायल महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

अधिकारियों और कर्मचारियों के बेहतर समन्वय तथा सुरक्षित रेल संचालन के प्रति प्रतिबद्धता के चलते यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया. क्षेत्रवासियों का मानना है कि रेलखंड पर यात्री सेवाएं शुरू होने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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