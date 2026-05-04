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प्रतापगढ़ में साइबर ठगी का भंडाफोड़, शेयर मार्केट निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh Cyber ​​Fraud: प्रतापगढ़ जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन म्युल हंटर के तहत पुलिस थाना अरनोद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शेयर मार्केट में निवेश कराने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: May 04, 2026, 06:45 PM|Updated: May 04, 2026, 06:45 PM
प्रतापगढ़ में साइबर ठगी का भंडाफोड़, शेयर मार्केट निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Pratapgarh Cyber ​​Fraud

Pratapgarh Cyber ​​Fraud: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन म्युल हंटर के तहत पुलिस थाना अरनोद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शेयर मार्केट में निवेश कराने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और बैंक डायरी जब्त की गई है.

यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में की गई. पुलिस के अनुसार, साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत थाना अरनोद में दर्ज दो मामलों की जांच की गई. हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के सहाडा निवासी भरत पाटील ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी की गई है.

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जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल कुमार ने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता साइबर ठग अंकित कुमार को उपलब्ध कराया था. इन खातों के माध्यम से ठगी की गई राशि का लेन-देन किया जाता था. आरोपी ने बैंक खाते के साथ पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक और लिंक सिम भी ठग को सौंप दिए थे, जिससे साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल कुमार निवासी चंकुठला थाना कोटड़ी और अंकित कुमार निवासी सेमलखेड़ी थाना कोटड़ी को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि अंकित कुमार लोगों को शेयर मार्केट में निवेश कराने का झांसा देकर किराए के बैंक खातों में पैसे जमा करवाता था और बाद में एटीएम के माध्यम से रकम निकाल लेता था.

वहीं राहुल कुमार प्रति बैंक खाता उपलब्ध कराने के बदले करीब 1000 रुपये कमीशन लेता था. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर शेयर मार्केट या अन्य निवेश योजनाओं में पैसा न लगाएं और अपने बैंक खाते की जानकारी किसी के साथ साझा करने से बचें, ताकि इस तरह की साइबर ठगी से सुरक्षित रहा जा सके.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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