कपास की खेती की आड़ में सालों से उगा रहे थे गांजा, पुलिस ने किया खुलासा

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट थाना क्षेत्र के पंथोल गांव में डीएसटी टीम और पीपलखूंट पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश देकर खेतों में अवैध रूप से उगाए जा रहे 2 क्विंटल 56 किलो गांजे के पौधों को जब्त किया. इस दौरान पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई इतनी सटीक और योजनाबद्ध थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी.

एसपी बी आदित्य के निर्देशन में यह कार्रवाई ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की गई. डीएसटी टीम को मिली विश्वसनीय सूचना के आधार पर एएसआई पन्नालाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इसमें कांस्टेबल विनोद कुमार (विशेष भूमिका), हेमेंद्र सिंह, पंकज पाटीदार, नरेंद्र सिंह, संदीप, साइबर सेल के रमेश मीणा और थानाधिकारी छबिलाल (सुहागपुरा), मनीष कुमार (पीपलखूंट) तथा सोहनलाल (घंटाली) शामिल रहे.

इसके अलावा आरएसी और क्यूआरटी की संयुक्त टीम भी इस कार्रवाई में लगी रही. सुबह करीब 4 बजे पुलिस की 50 से अधिक सदस्यीय टीम ने पंथोल गांव में एक साथ दबिश दी. पुलिस ने मौके से पारू मीणा और हकरिया मीणा दोनों निवासी पंथोल को गिरफ्तार किया है.

प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पिछले कुछ सालों से कपास की खेती की आड़ में गांजे की खेती कर रहे थे. एसपी बी आदित्य ने बताया कि आरोपियों ने तीन से चार बार गांजे की बुवाई की थी और यह अवैध माल आस-पास के इलाकों धरियावद, पीपलखूंट, घंटाली सहित अन्य क्षेत्रों में छोटी-छोटी पुड़ियों के रूप में बेचा जा रहा था.