Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कपास की खेती की आड़ में सालों से उगा रहे थे गांजा, पुलिस ने किया खुलासा

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट थाना क्षेत्र के पंथोल गांव में डीएसटी टीम और पीपलखूंट पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश देकर खेतों में अवैध रूप से उगाए जा रहे 2 क्विंटल 56 किलो गांजे के पौधों को जब्त किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Oct 30, 2025, 11:42 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 11:42 PM IST

Trending Photos

राजस्थान को ये छोरा बना 'आयरन टीथ मैन', दांतों से खींची एक साथ 6 गाड़ियां
7 Photos
Jhunjhunu News

राजस्थान को ये छोरा बना 'आयरन टीथ मैन', दांतों से खींची एक साथ 6 गाड़ियां

Khatu shyam Ji: भक्तों को खाटू श्याम जी जन्मदिन पर देंगे सरप्राइज! चल रही तैयारियां
6 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu shyam Ji: भक्तों को खाटू श्याम जी जन्मदिन पर देंगे सरप्राइज! चल रही तैयारियां

पुष्कर मेले का शुभारंभ, दीया कुमारी ने नगाड़ा बजाकर कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा
7 Photos
Diya Kumari

पुष्कर मेले का शुभारंभ, दीया कुमारी ने नगाड़ा बजाकर कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है ‘मिनी मुंबई’? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान!
9 Photos
Trending Quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है ‘मिनी मुंबई’? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान!

कपास की खेती की आड़ में सालों से उगा रहे थे गांजा, पुलिस ने किया खुलासा

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट थाना क्षेत्र के पंथोल गांव में डीएसटी टीम और पीपलखूंट पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश देकर खेतों में अवैध रूप से उगाए जा रहे 2 क्विंटल 56 किलो गांजे के पौधों को जब्त किया. इस दौरान पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई इतनी सटीक और योजनाबद्ध थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी.

एसपी बी आदित्य के निर्देशन में यह कार्रवाई ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की गई. डीएसटी टीम को मिली विश्वसनीय सूचना के आधार पर एएसआई पन्नालाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इसमें कांस्टेबल विनोद कुमार (विशेष भूमिका), हेमेंद्र सिंह, पंकज पाटीदार, नरेंद्र सिंह, संदीप, साइबर सेल के रमेश मीणा और थानाधिकारी छबिलाल (सुहागपुरा), मनीष कुमार (पीपलखूंट) तथा सोहनलाल (घंटाली) शामिल रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके अलावा आरएसी और क्यूआरटी की संयुक्त टीम भी इस कार्रवाई में लगी रही. सुबह करीब 4 बजे पुलिस की 50 से अधिक सदस्यीय टीम ने पंथोल गांव में एक साथ दबिश दी. पुलिस ने मौके से पारू मीणा और हकरिया मीणा दोनों निवासी पंथोल को गिरफ्तार किया है.

प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पिछले कुछ सालों से कपास की खेती की आड़ में गांजे की खेती कर रहे थे. एसपी बी आदित्य ने बताया कि आरोपियों ने तीन से चार बार गांजे की बुवाई की थी और यह अवैध माल आस-पास के इलाकों धरियावद, पीपलखूंट, घंटाली सहित अन्य क्षेत्रों में छोटी-छोटी पुड़ियों के रूप में बेचा जा रहा था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news