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फिर खून से लाल हुआ NH-56, ट्रेलर-बाइक भिड़ंत में 2 की मौत, लगातार हादसों से दहशत

NH-56 Accident: प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-56 पर रविवार सुबह एक भयानक सड़क दुर्घटना होगई. कचोटिया गांव के पास पत्थरों से भरे ट्रेलर और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Edited byAnsh RajReported byHitesh upadhyay
Published: Apr 26, 2026, 11:41 AM|Updated: Apr 26, 2026, 11:41 AM
फिर खून से लाल हुआ NH-56, ट्रेलर-बाइक भिड़ंत में 2 की मौत, लगातार हादसों से दहशत
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Rajasthan Road Accident: प्रतापगढ़ जिले में नेशनल हाईवे-56 एक बार फिर दर्दनाक हादसे का गवाह बना, जहां सुहागपुरा थाना क्षेत्र के कचोटिया गांव के पास रविवार सुबह करीब पौने 9 बजे एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. पत्थरों से भरे ट्रेलर और मोटरसाइकिल की आमने-सामने भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.


हादसे के बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया और सड़क किनारे गायों को पानी पिला रही 22 वर्षीय कृपा पत्थरों के नीचे दब गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मोटरसाइकिल सवार गंगाराम (32) निवासी लक्षमाखेड़ी ने भी घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. हादसे के तुरंत बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया.


सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद यातायात को बहाल कराया. दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा. स्थानीय लोगों ने बताया कि NH-56 पर आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं. तेज रफ्तार, ओवरलोड वाहन और लापरवाही इस हाईवे को “मौत का हाईवे” बना रहे हैं. पिछले कुछ समय में यहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो वाहनों की रफ्तार पर नियंत्रण हो पा रहा है और न ही यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है.


ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही के बीच सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिससे आमजन की जान खतरे में बनी रहती है. लगातार हो रहे हादसों से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि NH-56 पर स्पीड कंट्रोल के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, नियमित चेकिंग हो और लापरवाह चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के हादसों पर अंकुश लगाया जा सके.


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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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