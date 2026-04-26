/फिर खून से लाल हुआ NH-56, ट्रेलर-बाइक भिड़ंत में 2 की मौत, लगातार हादसों से दहशत

Rajasthan Road Accident: प्रतापगढ़ जिले में नेशनल हाईवे-56 एक बार फिर दर्दनाक हादसे का गवाह बना, जहां सुहागपुरा थाना क्षेत्र के कचोटिया गांव के पास रविवार सुबह करीब पौने 9 बजे एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. पत्थरों से भरे ट्रेलर और मोटरसाइकिल की आमने-सामने भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.



हादसे के बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया और सड़क किनारे गायों को पानी पिला रही 22 वर्षीय कृपा पत्थरों के नीचे दब गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मोटरसाइकिल सवार गंगाराम (32) निवासी लक्षमाखेड़ी ने भी घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. हादसे के तुरंत बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया.



सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद यातायात को बहाल कराया. दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा. स्थानीय लोगों ने बताया कि NH-56 पर आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं. तेज रफ्तार, ओवरलोड वाहन और लापरवाही इस हाईवे को “मौत का हाईवे” बना रहे हैं. पिछले कुछ समय में यहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो वाहनों की रफ्तार पर नियंत्रण हो पा रहा है और न ही यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है.



ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही के बीच सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिससे आमजन की जान खतरे में बनी रहती है. लगातार हो रहे हादसों से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि NH-56 पर स्पीड कंट्रोल के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, नियमित चेकिंग हो और लापरवाह चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के हादसों पर अंकुश लगाया जा सके.



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