Instagram पर दिखाया पैसा डबल करने का सपना, फिर दे दिए बच्चों वाले नोट! पुलिस भी चौंकी

Pratapgarh News: पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि 29 दिसंबर को कुन्दन सुथार निवासी अंहिसा नगर प्रतापगढ़ ने रिपोर्ट दी थी. जिसमें बताया कि 17 दिसंबर को इंस्टाग्राम के माध्यम एक व्यक्ति से सम्पर्क हुआ. जिसने उसकी आईडी पर रुपये डबल, ट्रिपल हैन्ड टू हेन्ड करने की पोस्ट डाली हुई थी. वहीं एक का 4 व 1 का 6 की स्कीम भी डाली हुई थी, जिस पर उसे मैसेज किया. इस संबंध में दोनों की बातचीत दो दिन तक चली. जिसमें उसने मुझे बातों में फंसाकर पूर्ण विश्वास में ले लिया. उसने 50 हजार रुपये लेकर मध्यप्रदेश के नीमच जिले के जावद बस स्टैण्ड बुलाया. उसने कहा कि वह दो लाख रुपये देगा. विश्वास कर 50 हजार की व्यवस्था की.

इसके बाद 20 दिसंबर को जावद बस स्टैंड पर मिलना तय हुआ था. इसके बाद वहां पहुचं गया सामने वाले को फोन किया. वह आया और बातचीत की और रुपये गिनने के बहाने वह 50 हजार रुपये लेकर बिना नंबर की मोटर साइकिल पर बैठ कर भाग गया. पुलिस की ओर से इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.



क्या कहना है पुलिस का

थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार टीम का गठन किया गया. टीम ने लोगों से लाखों रुपये की धोखाधडी करने के मामले में आरोपी धमेन्द्रसिंह उर्फ पिन्टू उर्फ कोहिनुर पुत्र शम्भुसिंह राजपूत निवासी पालदरा खेडा थाना जावद जिला नीमच एमपी और घनश्याम उर्फ काना पुत्र कालुलाल सालवी निवासी उदपुरा थाना विजयपुर जिला चित्तोडगढ़़ को गिरफ्तार किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



प्रतापगढ़ पुलिस की टीम का गठन किया गया. शहर कोतवाल दीपक बंजारा के नेतृत्व में 29 दिसंबर को पुलिस टीम मंदसौर, नीमच, जीरन पहुंचे. जहां संदिग्धों की तलाश की गई. इसके साथ ही मुखबीर लगाए गए. टीम को मुखबीर से सूचना मिली कि 30 दिसंबर को नीमच बस स्टैंड पर दो लोग संदिग्ध दिखे इस पर टीम रवाना हुई. जो नीमच बस स्टैण्ड पहुंची. जहां पर दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था बैंठे थे. दोनों का नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम धर्मेन्द्रसिंह उर्फ पिन्टू पुत्र शम्भुसिंह राजपूत निवासी पालदरा खेडा थाना जावद व दूसरे ने अपना नाम घनश्याम उर्फ काना पुत्र कालुलाल सालवी निवासी उदपुरा थाना विजयपुर चित्तोडगढ़़ बताया. दोनों व्यक्तियों को मामले पूछताछ की गई.

ऐसे कबूला जुर्म

इस पर कुन्दन सुथार से 50 हजार रुपये डबल करने के लिए लेकर धोखाधड़ी करना कबूला. दोनों आरोपियों के कब्जे में 50-50 हजार रुपये के नोटों की कुल छह गड्डियां मिली. उक्त नोटों पर भारतीय बच्चों का बैंक लिखा हुआ पाया गया. जिस पर नोटों की गड्डियों को जब्त किया. दोनों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही आरोपियों के इस गिरोह में काम कर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले अन्य सदस्यों की पुलिस टीम की ओर से तलाश की जा रही है.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-