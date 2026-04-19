/Pratapgarh News: कुएं में अधनग्न शव देख मचा हड़कंप, दुर्गंध से खुलासा

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ पीपलखूंट थाना क्षेत्र के बोरी पी गांव में सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. एक खेत में स्थित कुएं से अधनग्न अवस्था में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है. इस घटना से गांव में दहशत फैल गई है और तरह-तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं. घटना धनावा पाड़ा क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां दिनेश पुत्र रावजी के खेत में बने कुएं से सुबह तेज दुर्गंध आने लगी. जब ग्रामीणों ने कुएं की ओर ध्यान दिया तो उन्हें अंदर एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया. शव की अधनग्न अवस्था देखकर ग्रामीण चौंक गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पीपलखूंट थाना प्रभारी छबिलाल मीणा, एएसआई आशीष कुमार और अन्य पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया. ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया. शव की हालत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई क्योंकि मृतक पूरी तरह अधनग्न अवस्था में था. इस अधनग्न अवस्था के कारण पूरा मामला संदिग्ध माना जा रहा है. पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार मृतक की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है.



घटना की खबर फैलते ही प्रशासक प्रेम शंकर निनामा समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. लोग इस घटना को लेकर काफी आक्रोशित नजर आए. कई लोग इसे हत्या का मामला मान रहे हैं, तो कुछ लोग आत्महत्या की आशंका जता रहे हैं. शव की अधनग्न स्थिति ने पूरे मामले को और रहस्यमयी बना दिया है.



पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए प्रतापगढ़ अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट हो सकेगा. थाना अधिकारी छबिलाल मीणा ने बताया कि मामले को संदिग्ध मानते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के गांवों में गुमशुदगी के मामलों की भी तलाश कर रही है ताकि मृतक की पहचान जल्द से जल्द की जा सके.

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