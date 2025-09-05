प्रतापगढ़ में एराव नदी में मिला अज्ञात शव, अब तक 6 लोगों को बहा ले गई बारिश

Pratapgarh News: जिले में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है. नदी-नाले उफान पर हैं और अब तक डूबने की छह घटनाएं सामने आ चुकी हैं. कल देर शाम इस सिलसिले में एक और मामला जुड़ गया, जब पीपलखूंट क्षेत्र की एराव नदी से बहकर आया एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

कल देर ग्राम पंचायत सेमलिया के पास नदी में शव बहता हुआ नजर आया. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पीपलखूंट पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में भिजवाया. मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है.

थाना अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को मृतक की पहचान के बारे में जानकारी हो तो तत्काल पीपलखूंट थाने से संपर्क करें. जिले में अब तक डूबने की छह घटनाएँ सामने आ चुकी हैं. कोटड़ी थाना क्षेत्र में तीन लोग, पारसोला में एक, धोलापानी में एक और पीपलखूंट क्षेत्र में यह नया मामला सामने आया है.

हालात यह हैं कि नदी-नालों के पास जाना भी जानलेवा साबित हो रहा है. प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि उफान पर आए नदी-नालों से दूर रहें. इसके बावजूद कई ग्रामीण जोखिम उठाकर पानी के करीब जाते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे डूबने के वीडियो इस खतरे को और गंभीर बना रहे हैं.

वहीं, गुरुवार को संभाग के सबसे बड़े माही बजाज सागर बांध के सभी 16 गेट एक साथ खोल दिए गए. तीन मीटर से अधिक ऊंचाई तक खुले इन गेटों से छोड़ा गया अथाह जल एक विशाल लहरों की धारा बनकर बह निकला और देखते ही देखते माही नदी उफान पर आ गई.

प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट स्थित माही पुल पर पानी का दृश्य देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई. पानी का स्तर बढ़ते-बढ़ते पुल के नीचे तक पहुंच गया, जिससे नजारा और भी रोमांचक हो उठा. माही माता मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गया और दूर-दूर तक फैले अथाह पानी ने आसपास के इलाके को मानो नदी का हिस्सा बना दिया. तेज लहरों की गूंज और छलकता पानी लोगों को अपनी ओर खींचता रहा.

