/धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतापगढ़ में कांग्रेस का जश्न, आतिशबाजी कर निकाला विजय जुलूस

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजस्थान के प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए विजय जुलूस निकाला. जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गांधी चौराहे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्र हुए. कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और जोरदार नारेबाजी करते हुए इस फैसले को युवाओं और विद्यार्थियों के संघर्ष की जीत बताया. पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पुरावत ने किया.



विजय जुलूस में दिखा उत्साह, छात्रों के संघर्ष को बताया निर्णायक

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गांधी चौराहे से निकाले गए विजय जुलूस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे लेकर शहर के विभिन्न मार्गों पर मार्च किया. इस दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के अधिकारों से जुड़े नारे लगाए गए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लंबे समय से छात्र और युवा परीक्षा अनियमितताओं, पेपर लीक और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे थे. उनका दावा है कि लगातार हुए आंदोलनों और विपक्ष के दबाव के बाद यह राजनीतिक फैसला सामने आया है.



दिग्विजय सिंह पुरावत बोले- युवाओं की आवाज को मिली जीत

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पुरावत ने कहा कि जंतर-मंतर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार उनके साथ खड़े रहे. उन्होंने कहा कि संसद से लेकर सड़क तक छात्रों और युवाओं के मुद्दों को मजबूती से उठाया गया, जिसका परिणाम आज सामने आया है. उनके अनुसार यह केवल किसी एक नेता का नहीं, बल्कि देशभर के युवाओं और विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक संघर्ष का परिणाम है.



केंद्र सरकार से अन्य मांगें भी स्वीकार करने की अपील

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भी छात्रों और युवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे अभी बाकी हैं. जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पुरावत ने केंद्र सरकार से मांग की कि राहुल गांधी द्वारा उठाई गई अन्य प्रमुख मांगों पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाए. उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है.



शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उठी मांग

कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बार-बार सामने आने वाली परीक्षा अनियमितताओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है. उनका कहना था कि देश के युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली मिलनी चाहिए, ताकि उनकी मेहनत और प्रतिभा का सही मूल्यांकन हो सके. कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी नीतियां लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया.



कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत बताया

विजय जुलूस के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को उठाने वाले युवाओं की आवाज को आखिरकार महत्व मिला है. कार्यकर्ताओं ने इसे जनदबाव और लोकतांत्रिक आंदोलन की सफलता बताते हुए कहा कि पार्टी आगे भी छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी. पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह का माहौल देखने को मिला और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस और समयबद्ध कदम उठाने की मांग दोहराई.

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