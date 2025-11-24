ग्राम सभा की अनुमति के बिना प्लांटेशन, प्रतापगढ़ के जाम्बुवेला में आदिवासियों का आक्रोश, कलेक्टर को दिया ज्ञापन

Pratapgarh News: वन विभाग द्वारा ग्राम सभा की अनुमति के बिना शुरू किए गए प्लांटेशन कार्य को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जताई कड़ी आपत्ति.
Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र ग्राम जाम्बुवेला में वन विभाग द्वारा ग्राम सभा की अनुमति के बिना शुरू किए गए प्लांटेशन कार्य को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कड़ी आपत्ति जताई है. ग्रामीणों का कहना है कि जाम्बुवेला, ग्राम पंचायत देवपुरा, पंचायत समिति धमोतर क्षेत्र पूरी तरह अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, जहां किसी भी प्रकार का वन, भूमि या विकास से जुड़ा कार्य शुरू करने से पहले ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है.
ग्रामीण प्रतिनिधियों ने बताया कि वन विभाग ने बिना किसी बैठक, सूचना या ग्राम सभा की अनुमति के सीधे प्लांटेशन का कार्य शुरू कर दिया, जिससे स्थानीय समुदाय में रोष फैल गया. ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में संसाधनों से जुड़े निर्णयों पर ग्राम सभा का सर्वोच्च अधिकार माना गया है और कई न्यायालयीय निर्णयों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कोई भी विभाग कार्य शुरू नहीं कर सकता. ग्रामीणों का आरोप है कि बिना सहमति के किया जा रहा यह कार्य संवैधानिक प्रावधानों तथा समुदाय के अधिकारों का खुला उल्लंघन है.
ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि वन विभाग का प्लांटेशन कार्य तुरंत प्रभाव से रोका जाए और संबंधित अधिकारियों से यह स्पष्ट करवाया जाए कि बिना अनुमति कार्य क्यों शुरू किया गया. साथ ही उन्होंने प्रकरण की विभागीय जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है. ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि ग्राम सभा की विधिवत बैठक बुलाकर उसकी अनुमति प्राप्त होने के बाद ही किसी प्रकार का कार्य दोबारा शुरू किया जाए.
भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर से सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की पूर्व सहमति के बिना किसी भी परियोजना या गतिविधि की शुरुआत नहीं की जाएगी. ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि उनकी परंपराओं, अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जिसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
