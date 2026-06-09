/प्रतापगढ़ बंद की चेतावनी, ग्वाला समाज और सर्व समाज का प्रदर्शन

Pratapgarh News : प्रतापगढ़ शहर में कार चालक के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर मंगलवार को ग्वाला समाज और सर्व समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला. बड़ी संख्या में समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए. आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की. इस दौरान पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य को ज्ञापन सौंपकर मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई गई.

जानकारी के अनुसार, शहर के वाटर वर्क्स रोड निवासी हर्षवर्धन ग्वाला सोमवार देर रात अपनी कार से दुकान की ओर जा रहे थे. इसी दौरान गलत दिशा से आ रही स्कूटी पर सवार चार युवक उनकी कार से टकरा गए, जिससे स्कूटी सवार घायल हो गए. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हर्षवर्धन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की बात कही, लेकिन इसी दौरान विवाद बढ़ गया.

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आरोप है कि स्कूटी सवारों ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद 40 से 50 लोगों की भीड़ ने हर्षवर्धन के साथ लात-घूंसों और हथियारों से मारपीट की. इतना ही नहीं, उन्हें पीटते हुए, हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान की ओर ले जाया गया, जहां उनकी कार में तोड़फोड़ की गई और आग लगाने का प्रयास भी किया गया. पीड़ित पक्ष ने कुछ लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के भी आरोप लगाए हैं.

मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए हर्षवर्धन के बेहोश होने के बाद उनका मेडिकल कराया गया. घटना के संबंध में उनके भाई अनिल ग्वाला ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

मंगलवार को ग्वाला समाज और सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर तीन घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, तो व्यापक धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा. प्रतापगढ़ बंद का आह्वान भी किया जा सकता है. समाजजनों ने कहा कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी कर कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बनाए रखा जाए.