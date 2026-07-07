Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Pratap Gargh
  • /किसानों के हंगामे से कृषि उपज मंडी में कामकाज ठप, गेट पर ताला जड़कर किया प्रदर्शन

किसानों के हंगामे से कृषि उपज मंडी में कामकाज ठप, गेट पर ताला जड़कर किया प्रदर्शन

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया. किसानों का आरोप था कि मंडी में व्यापारियों का अनाज डोम के नीचे रखा होने से उन्हें बारिश के बीच खुले में अपनी उपज उतारनी पड़ रही है.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jul 07, 2026, 06:25 PM|Updated: Jul 07, 2026, 06:25 PM
किसानों के हंगामे से कृषि उपज मंडी में कामकाज ठप, गेट पर ताला जड़कर किया प्रदर्शन
Image Credit: Pratapgarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में मंगलवार को किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मंडी के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया. किसानों का आरोप था कि मंडी परिसर में व्यापारियों का अनाज डोम के नीचे रखा होने के कारण उन्हें बारिश के मौसम में खुले स्थान पर अपनी उपज उतारनी पड़ रही है. इससे अनाज भीगने और उचित मूल्य नहीं मिलने की चिंता बनी हुई है.

मंडी परिसर में किसानों का प्रदर्शन

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों ने खुले स्थान पर जिंस उतरवाने का विरोध करते हुए मंडी परिसर में प्रदर्शन किया. इसी दौरान व्यापारियों ने भी जिंसों की नीलामी रोक दी, जिससे मंडी का कामकाज प्रभावित हो गया और किसानों में नाराजगी और भी बढ़ गई. इसके बाद किसानों ने मंडी के मुख्य गेट पर ताला लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया.

किसान प्रतिनिधियों और व्यापारियों के बीच वार्ता

काफी देर तक चले हंगामे के बाद मंडी प्रशासन ने किसानों से समझाइश कर गेट का ताला खुलवाया. इसके बाद मंडी कार्यालय में किसान प्रतिनिधियों और व्यापारियों के बीच वार्ता आयोजित की गई, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याएं विस्तार से रखीं.

बैठक में किसानों ने मांग की कि लहसुन और प्याज के व्यापारियों को बगवास स्थित फल एवं सब्जी मंडी में स्थानांतरित किया जाए, ताकि कृषि उपज मंडी में अनाज रखने और किसानों की उपज की आवक के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके. इस प्रस्ताव पर अनाज व्यापारियों ने भी सहमति जताई.

मंडी प्रशासक ने किसानों और व्यापारियों से की चर्चा

बाद में मंडी प्रशासक विजयेश पंड्या भी कृषि उपज मंडी पहुंचे. उन्होंने किसानों और व्यापारियों से चर्चा कर आश्वासन दिया कि लहसुन और प्याज के व्यापार को शीघ्र ही बगवास स्थित फल एवं सब्जी मंडी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे कृषि उपज मंडी में स्थान की समस्या दूर होगी और किसानों को बारिश के मौसम में अपनी उपज सुरक्षित तरीके से बेचने की सुविधा मिल सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

जयपुर में बेटी ने कर डाली मां की हत्या, बेटी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

पांचना बांध की तकनीकी खराबी दूर, नहरों में छोड़ा गया पानी, फिर भी किसानों का जाम जारी

पश्चिमी राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

राजस्थान के 14 जिलों में IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, इन शहरों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट

मानसून की पहली बारिश में ही बह गई मानसरोवर की सड़कें, रोड धंसने से बना बड़ा गड्ढा

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

जयपुर में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत, जानें मौसम का ताजा अपडेट

जयपुर में घर खरीदने का सपना होगा महंगा, 49% तक बढ़ाई गईं DLC दरें

क्या टलेंगे पंचायत चुनाव? राठौड़ का बड़ा बयान- OBC रिपोर्ट हमारा नहीं, निर्वाचन आयोग का विषय

जयपुर में बहुत बड़ा हादसा! ट्रक ने कुचल डाला परिवार, टुकड़ों में बट गए शव, तीन बच्चों की मौत

सीकर और डूंगरपुर में झमाझम बारिश, कई इलाकों में जलभराव और फसलों को हुआ नुकसान

राजाखेड़ा में बाइक सवार बदमाशों ने 30 मिनट में 3 जगह बरसाईं गोलियां, CCTV में कैद पूरी वारदात

खाटूश्यामजी में पकड़ा गया करणी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड का फरार आरोपी, बाबा के दर्शन करने था पहुंचा

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश

जयपुर में बारिश से धंसी सड़क, सोशल मीडिया पर वायरल, Watch Video

आखिर खुल गया पांचना बांध! बटन दबाते ही गंभीर नदी में दौड़ा पानी, किसानों के खिले चेहरे

Jhunjhunu: बच्चेदानी की गांठ के ऑपरेशन के बाद विवाहिता की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

पंचायत चुनावों की लड़ाई फिर हाईकोर्ट पहुंची, संयम लोढ़ा ने पेश की अवमानना याचिका

संविदाकर्मी दीपक की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी! 3 महीने की गर्भवती ने किया सुसाइड का प्रयास

Rajasthan Panchayat chunav: राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायत-निकाय चुनाव मुश्किल, आयोग ने सरकार को लिखा पत्र

दूधिया सफेद, शाही चाल... अब बीकानेर के नुकरा घोड़े को मिलेगा दुनिया भर में वैज्ञानिक पहचान

बरसेंगे बादल-कड़केगी बिजली, जयपुर-दौसा समेत 31 जिलों में जमकर होगी भारी बारिश

बर्फ के मैदान में बालेसर के अजय का कमाल, बिना सुविधा के भी किया कमाल, आंध्र प्रदेश को चटाई धूल

चंबल नदी के मगरमच्छ ने जबड़े में जकड़ा हाथ, खुराक बनाने के लिए पानी में खींचा, इस ट्रिक से बमुश्किल बची जान

बीकानेर में 150 साल पुराने पोस्टकार्डों का अनमोल खजाना, शख्स ने सहेज रखा है 1879 से अब तक के दुर्लभ पोस्टकार्ड का संग्रह

Pratapgarh: पत्नी पर चढ़ा 19 साल छोटे पड़ोसी के प्यार का बुखार, पति का मर्डर कर कट्टे में पैक किया शव, फिर...

एक पल में उजड़ गया परिवार! बहू को बचाने नहर में कूदा जेठ, दोनों की दर्दनाक मौत

झुंझुनूं में बंद मकान मिला कई दिन पुराना शव, फैली तेज बदबू

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, धड़ाम से नीचे गिरे भाव! जानें ताजा रेट

राजस्थान में अगले 5 दिन मानसून का महाअटैक! जयपुर-अलवर समेत 30 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

TAGS:
Pratapgarh news
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
किसानों के हंगामे से कृषि उपज मंडी में कामकाज ठप, गेट पर ताला जड़कर किया प्रदर्शन
Pratapgarh news
2
Gold Silver Price
3
Tonk news
4
Jaipur News
5
Rajasthan Weather