/किसानों के हंगामे से कृषि उपज मंडी में कामकाज ठप, गेट पर ताला जड़कर किया प्रदर्शन

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में मंगलवार को किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मंडी के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया. किसानों का आरोप था कि मंडी परिसर में व्यापारियों का अनाज डोम के नीचे रखा होने के कारण उन्हें बारिश के मौसम में खुले स्थान पर अपनी उपज उतारनी पड़ रही है. इससे अनाज भीगने और उचित मूल्य नहीं मिलने की चिंता बनी हुई है.

मंडी परिसर में किसानों का प्रदर्शन

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किसानों ने खुले स्थान पर जिंस उतरवाने का विरोध करते हुए मंडी परिसर में प्रदर्शन किया. इसी दौरान व्यापारियों ने भी जिंसों की नीलामी रोक दी, जिससे मंडी का कामकाज प्रभावित हो गया और किसानों में नाराजगी और भी बढ़ गई. इसके बाद किसानों ने मंडी के मुख्य गेट पर ताला लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया.

किसान प्रतिनिधियों और व्यापारियों के बीच वार्ता

काफी देर तक चले हंगामे के बाद मंडी प्रशासन ने किसानों से समझाइश कर गेट का ताला खुलवाया. इसके बाद मंडी कार्यालय में किसान प्रतिनिधियों और व्यापारियों के बीच वार्ता आयोजित की गई, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याएं विस्तार से रखीं.

बैठक में किसानों ने मांग की कि लहसुन और प्याज के व्यापारियों को बगवास स्थित फल एवं सब्जी मंडी में स्थानांतरित किया जाए, ताकि कृषि उपज मंडी में अनाज रखने और किसानों की उपज की आवक के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके. इस प्रस्ताव पर अनाज व्यापारियों ने भी सहमति जताई.

मंडी प्रशासक ने किसानों और व्यापारियों से की चर्चा

बाद में मंडी प्रशासक विजयेश पंड्या भी कृषि उपज मंडी पहुंचे. उन्होंने किसानों और व्यापारियों से चर्चा कर आश्वासन दिया कि लहसुन और प्याज के व्यापार को शीघ्र ही बगवास स्थित फल एवं सब्जी मंडी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे कृषि उपज मंडी में स्थान की समस्या दूर होगी और किसानों को बारिश के मौसम में अपनी उपज सुरक्षित तरीके से बेचने की सुविधा मिल सकेगी.