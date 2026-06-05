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मनरेगा में काम नहीं मिलने पर मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना, पंचायत मुख्यालय पर डटे ग्रामीण

Pratapgarh MGNREGA Dispute: प्रतापगढ़ जिले में अरनोद उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चूपना में नरेगा मजदूरों ने रोजगार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 05, 2026, 05:12 PM|Updated: Jun 05, 2026, 05:12 PM
मनरेगा में काम नहीं मिलने पर मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना, पंचायत मुख्यालय पर डटे ग्रामीण
Image Credit: Pratapgarh MGNREGA Dispute

Pratapgarh MGNREGA Dispute: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अरनोद उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चूपना में नरेगा मजदूरों ने रोजगार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. धरनार्थियों का कहना है कि जब तक ग्राम पंचायत क्षेत्र में मनरेगा के तहत कार्य शुरू नहीं किए जाते और मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

ग्रामीणों ने जब तक रोजगार नहीं, तब तक घर नहीं का संकल्प लेते हुए पंचायत मुख्यालय पर धरना शुरू किया है. धरने पर बैठे मजदूरों ने बताया कि सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत चूपना और टांडा क्षेत्र में अभी तक मनरेगा की कोई साइट संचालित नहीं की गई है.

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इसके चलते गरीब एवं मजदूर वर्ग के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मजदूरों का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में लंबे समय से मनरेगा कार्य बंद होने के कारण उनके सामने परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है. उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तत्काल मनरेगा कार्य शुरू कराने की मांग की है.

धरनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की. धरनार्थियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक वे धरनास्थल नहीं छोड़ेंगे.

उन्होंने कहा कि चाहे एक दिन, दो दिन या सात दिन तक धरने पर बैठना पड़े, लेकिन रोजगार मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा. ग्रामीणों ने क्षेत्रवासियों से भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आंदोलन को समर्थन देने और रोजगार के अधिकार की इस लड़ाई में सहभागी बनने की अपील की है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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