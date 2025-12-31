Year Ender 2025: प्रतापगढ़ के किसानों ने झेली मौसम की मार, फसलें बर्बाद, कहीं विकास की धीमी रफ्तार, पढ़ें साल की बड़ी खबरें

Year Ender 2025 Pratapgargh: 2025 में प्रतापगढ़ जिले के किसानों को मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ी. कहीं बेमौसम बारिश तो कहीं लंबा सूखा, जिससे खरीफ और रबी दोनों फसलों को नुकसान हुआ. फसल खराब होने के बाद किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन के सामने प्रदर्शन भी किए.

तेज बारिश और जलभराव से जनजीवन प्रभावित

मानसून के दौरान जिले के कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में तेज बारिश से जलभराव की स्थिति बनी. निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

सड़क हादसों में बढ़ोतरी बनी चिंता

प्रतापगढ़-चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़-उदयपुर मार्ग पर साल भर सड़क हादसों की घटनाएं सामने आती रहीं. तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते कई लोगों की जान गई, जबकि कई घायल हुए. सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए.

अवैध खनन और बजरी परिवहन पर एक्शन

जिले में अवैध खनन और बजरी माफिया के खिलाफ प्रशासन ने कई बार कार्रवाई की. ट्रैक्टर-ट्रॉली और डंपर जब्त किए गए और एफआईआर दर्ज हुईं. बावजूद इसके, यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई.

अपराध की घटनाओं से बढ़ी चिंता

2025 में प्रतापगढ़ जिले में चोरी, लूट, मारपीट और आपसी विवाद से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. कुछ मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं कुछ घटनाओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए.

शिक्षा में छात्रों की शानदार उपलब्धियां

जिले के कई छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया. ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की सफलता ने जिले का नाम राज्य स्तर पर रोशन किया.

स्वास्थ्य सेवाएं रहीं चर्चा में

जिले के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और संसाधनों को लेकर सवाल उठते रहे. हालांकि कुछ नए स्वास्थ्य उपकरण और योजनाएं लागू होने से हालात में आंशिक सुधार भी देखा गया.

विकास कार्यों की धीमी रफ्तार

सड़क, पानी और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाएं 2025 में चर्चा में रहीं. कुछ परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं, जिससे आम लोगों में नाराजगी देखी गई.

प्रशासनिक कार्रवाई और जनसुनवाई

जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने, अवैध निर्माण रोकने और जनसुनवाई के जरिए समस्याओं के समाधान की कोशिश की. कई मामलों में कार्रवाई हुई, तो कहीं प्रशासन की सुस्ती पर सवाल भी उठे.

