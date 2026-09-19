/प्रतापगढ़ में तालाब में तैरता मिला युवक का शव, 18 सितंबर की रात से था लापता

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Pratapgarh Crime: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर के दीपेश्वर तालाब में शनिवार सुबह एक युवक की लाश तैरती हुई मिली. युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. तालाब में शव दिखाई देने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने परिजनों की सहायता से शव को तालाब से बाहर निकलवाया.
18 सितंबर की देर रात से गायब था शख्स
मृतक की पहचान अहीर मोहल्ला निवासी हेमंत पिता रामचंद्र कुमावत के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, हेमंत 18 सितंबर की देर रात रोज की तरह घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वापस घर नहीं पहुंचा. शनिवार सुबह उसका शव दीपेश्वर तालाब में मिला. हेमंत मजदूरी कर परिवार का लालन-पालन करता था. उसके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद तालाब पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
बेटे की रिपोर्ट पर शुरू हुई कार्रवाई
पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक के पुत्र हिमांशु कुमावत की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
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