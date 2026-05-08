/प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा रोड पर तीन बाइकों की जोरदार भिड़ंत, एक युवक गंभीर घायल

Pratapgarh Accident: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में बांसवाड़ा रोड स्थित महिला पुलिस थाने के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां तीन बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं. हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग मौके पर जमा हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार और असंतुलन के चलते तीनों बाइक आपस में टकरा गईं, जिससे एक युवक सड़क पर गंभीर हालत में गिर गया. घटना के दौरान प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा रोड की ओर जा रहे प्रतापगढ़ तहसीलदार रामेश्वर लाल रैगर भी वहां से गुजर रहे थे. हादसा देख उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और घायल की मदद के लिए आगे आए.

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तहसीलदार ने तत्परता दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस को फोन कर मौके पर बुलाया. इसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार, घायल की हालत गंभीर बनी हुई है. हादसे के बाद कुछ देर तक सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा.

स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्तियों को संभालने में मदद की और पुलिस को सूचना दी. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हादसे को लेकर चर्चा का माहौल बना रहा. लोगों का कहना है कि बांसवाड़ा रोड पर लगातार बढ़ती वाहनों की आवाजाही और तेज रफ्तार के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है.