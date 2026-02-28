प्रेम प्रसंग विवाद में युवक पर लाठी-डंडों से हमला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, 4 गिरफ्तार

Pratapgarh Fight, Viral Video: प्रतापगढ़ शहर के हाई सेकेंडरी मार्केट रोड पर दिनदहाड़े एक युवक के साथ हुई बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Pratapgarh Fight, Viral Video: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में हाई सेकेंडरी मार्केट रोड पर दिनदहाड़े एक युवक के साथ हुई बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ युवक एक युवक को सड़क पर गिराकर डंडों और लाठियों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं.
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित युवक जमीन पर पड़ा है और हमलावर उसपर लगातार वार कर रहे हैं. एक युवक तो डंडा उठाकर पूरी ताकत से हमला करता दिखाई देता है, जबकि अन्य उसे पकड़कर मारपीट में साथ देते हैं. आसपास मौजूद लोग इस घटना को देखते रहते हैं, लेकिन कोई बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता.
मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने बताया कि वीडियो सामने आते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं एक नाबालिग को भी डिटेन किया है. एसपी के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के एक युवक को निशाना बनाकर यह हमला किया. पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
