/प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत

Pratapgarh Accident: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार 14 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल बालक का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है. हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना पीपलखूंट थाना क्षेत्र के सेमलिया गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर हुई. थाना अधिकारी छबीलाल ने बताया कि रेंणदा निवासी पप्पू मीणा अपने गांव के 14 वर्षीय बालक संजू के साथ बाइक से प्रतापगढ़ से घर लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

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टक्कर इतनी भीषण थी कि पप्पू मीणा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि संजू गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पीपलखूंट थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तथा घायल बालक को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. हादसे की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए और आक्रोश व्यक्त करते हुए हंगामा करने लगे.

पुलिस ने समझाइश कर लोगों को शांत कराया. दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने बाद में सुचारू करवाया. पुलिस ने मृतक के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. वहीं फरार ट्रेलर चालक की तलाश जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सुरक्षा उपायों को मजबूत करने तथा दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है.

