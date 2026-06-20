Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Pratap Gargh
  • /प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत

प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत

Pratapgarh Accident: प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार 14 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 20, 2026, 07:25 PM|Updated: Jun 20, 2026, 07:25 PM
प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh Accident: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार 14 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल बालक का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है. हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना पीपलखूंट थाना क्षेत्र के सेमलिया गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर हुई. थाना अधिकारी छबीलाल ने बताया कि रेंणदा निवासी पप्पू मीणा अपने गांव के 14 वर्षीय बालक संजू के साथ बाइक से प्रतापगढ़ से घर लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

Add Zee News as a Preferred Source

टक्कर इतनी भीषण थी कि पप्पू मीणा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि संजू गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पीपलखूंट थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तथा घायल बालक को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. हादसे की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए और आक्रोश व्यक्त करते हुए हंगामा करने लगे.

पुलिस ने समझाइश कर लोगों को शांत कराया. दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने बाद में सुचारू करवाया. पुलिस ने मृतक के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. वहीं फरार ट्रेलर चालक की तलाश जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सुरक्षा उपायों को मजबूत करने तथा दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

धौलपुर में दो मासूम बच्चियों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप! पिता पर शक, ऑनर किलिंग की आशंका

पांचना बांध विवाद : महापंचायत में गोलमा देवी की एंट्री, कहा- किसान की बेटी हूं, पानी नहीं मिलने तक धरने पर रहूंगी

CM भजनलाल ने शुरू की 'डिजीदुकान', व्यापारियों का बचेगा समय और होगा मुनाफा

जोधपुर में देर रात खूनी वारदात, कार रोककर युवकों पर हमला, हिंसक हमले में विक्की फाइटर की मौत

NEET UG री-एग्जाम में NTA की तीखी नजर, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा से लेकर घड़ियों तक, बड़े बदलाव

राजस्थान के 66 लाख किसानों की बल्ले-बल्ले! कल खाते में पहुंचेगी पीएम किसान की 23वीं किस्त

फोन पर बताई थी प्रताड़ना की कहानी, कुछ घंटों बाद मिली मौत की खबर! आखिर मौसमी के साथ क्या हुआ?

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

जयपुर में ONDC डिजिदुकान का शुभारंभ, छोटे व्यापारियों को मिलेगा डिजिटल बाजार

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

राजस्थान में BJP का नया सियासी दांव, मिशन पसमांदा - मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की तैयारी

"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

ताबड़तोड़ आंधी से जूझेंगे राजस्थान के 5 जिले, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री! इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

कौन हैं पिंकी मीणा, जिन्हें घूसकांड के 5 साल बाद मिली नई पोस्टिंग

चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

राजस्थान लोक सेवा आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

प्रशासनिक फेरबदल में प्रतापगढ़ को तगड़ा झटका, जिला परिषद CEO सहित बदले 3 SDM, देखें लिस्ट

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा/प्लाटून कमांडर 2025 का रिजल्ट घोषित, 20,045 अभ्यर्थी PET के लिए चयनित

Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने

भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

नागौर में बड़ा पट्टा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से जमीन का पंजीकरण, बैंक से भी उठा लिया लोन

250 साल पुरानी बताई जा रही मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन का नोटिस, सीमावर्ती क्षेत्र में छिड़ी नई बहस

कोटपूतली में दर्दनाक हादसा! खेलते-खेलते 13 साल के बच्चे पर गिरा झूला, हालत नाजुक

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

15 साल की बच्ची के पेट में थी 12 किलो की गांठ, SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर बचाई जान

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

आज जारी होगी पीएम किसान की 23वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे ₹2000

राजस्थान में हुई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, RAS तबादलों के साथ ACB में भी बड़ा बदलाव, 178 अधिकारियों को हुआ ट्रांसफर

राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की प्रतापगढ़ में बड़ी बैठक, कृषि और आवासीय भूमि दरों पर हुई चर्चा

TAGS:
Pratapgarh Accident
Rajasthan News
pratapgarh news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत
Pratapgarh Accident
2
Rajasthan News
3
Jaipur News
4
Rajasthan Crime
5
Rajasthan News