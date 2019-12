न्यायिक प्रक्रिया महंगी, गरीब आदमी का सुप्रीम-हाईकोर्ट तक पहुंच पाना हुआ मुश्किल: राष्ट्रपति

जोधपुर: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने शनिवार को कहा कि न्यायिक प्रक्रिया बहुत महंगी हो गई है. उन्होंने कहा, "गरीब आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट तक पहुंच स्थापित करना बहुत मुश्किल हो गया है. ऐसी स्थिति में हमें देश के लोगों को सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे."

कोविंद ने शनिवार को यहां राजस्थान हाई कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन करते हुए कहा, "इसके अलावा गरीबों और वंचितों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का दायरा भी व्यापक करना होगा."

Today, can the poorest of the poor and the most marginalised come to the courts to seek redressal of their grievances? This is of utmost importance, as the Preamble of the Constitution exhorts all of us to make justice accessible to all: President Kovind

