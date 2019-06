बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष मदन लाल सैनी का निधन, उपराष्ट्रपति, PM मोदी ने जताया शोक

जयपुर/नई दिल्ली: बीजेपी के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मदन लाल सैनी का सोमवार को नई दिल्ली में निधन हो गया. वह 75 साल के थे. भाजपा के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि सैनी को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था. फेफड़ों में संक्रमण के चलते यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए सैनी को शनिवार को ही नई दिल्ली स्थित एम्स ले जाया गया था.

एम्स के एक सूत्र ने बताया कि उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में ले जाया गया. आज शाम सात बजकर नौ मिनट पर उनका निधन हो गया. सैनी का जन्म 13 जुलाई 1943 को हुआ था और वह भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय किसान मोर्चा से भी जुड़े़ रहे. वह चार अप्रैल 2018 को राज्यसभा सांसद चुने गए. पिछले साल जून में उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. उनके परिवार में पत्नी, एक पुत्र व छह बेटियां हैं.

The passing away of Shri Madanlal Saini Ji is a major loss for the BJP family. He contributed to strengthening the Party in Rajasthan. He was widely respected for his congenial nature and community service efforts. My thoughts are with his family and supporters. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 24, 2019