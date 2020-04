एक और सितारे ऋषि कपूर ने दुनिया को कहा अलविदा, CM गहलोत ने जताया शोक

जयपुर: बुधवार को अंग्रेजी मीडियम एक्टर इरफान खान के जाने का गम अभी लोग भुला नहीं पाए थे कि गुरुवार की सुबह एक और दुख भरी खबर लेकर आ गई. बॉलीवुड के लीजेंड कहे जाने वाले एक्टर ऋषि कपूर ने भी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया.

एक्टर इरफान खान के जाने के ठीक एक दिन बाद ऋषि कपूर के निधन के बाद से पूरा देश गमगीन हो गया है. उनके फैंस बहुत बुरी तरह से दुखी हैं. वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक ने ट्वीट कर शोक जताया है.

सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि 'जाने-माने अभिनेता #ऋषि कपूर का निधन हो गया है. यह उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के लिए एक दुखद खबर है. उनके करीबियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. उन्हें इस कठिन समय में ताकत मिले. ऋषि कपूर को हमेशा उनकी प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए याद किया जाएगा'.

Saddened to know veteran actor #RishiKapoor has passed away. It is a devastating news for his family, friends & fans. My heartfelt condolences to his close ones. May they find strength in this most difficult time. He would always be remembered for his iconic roles...

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 30, 2020