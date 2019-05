राजस्थान: लेबर रूम में गायत्री मंत्र बजाने पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, 'यह महज एक अफवाह है'

जयपुर: राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बुधवार को उन रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया है कि चिकित्सा केंद्रों के लेबर रूम में गायत्री मंत्र बजाया जाए. रघु शर्मा ने कहा, ये सिर्फ अफवाहें हैं. मुझे इस बारे में पहले जानकारी दी गई थी. उन्होंने आगे कहा, यह सिर्फ लेबर रूम में अच्छा माहौल बनाने और माताओं को शिशु को जन्म देने में राहल दिलाने के लिए है. यह अनिवार्य नहीं है.

उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हैं और इसे एक अनावश्यक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग आधिकारिक नीति के रूप में गायत्री मंत्र बजाने की सिफारिश नहीं करेगा.

उन्होंने कहा, "यह सरकार का फैसला नहीं था. यह पहले ही साफ कर दिया गया था कि सरकार किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कार्रवाई नहीं करेगी."

Raghu Sharma, Rajasthan Health Minister on reports that 'Gayatri Mantra' is mandatory to be played in labour rooms of hospitals: It' s a rumour. This issue came to my notice earlier too and I have directed officials that no such decision has been taken by the government. pic.twitter.com/FrDDKco1Vk

