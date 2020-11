राजस्थान सरकार में मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन, CM गहलोत ने जताया शोक

जयपुर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का सोमवार को देर शाम को निधन हो गया. जानकारी के अनुसार, मेघवाल लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हे मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे. इसके बाद सोमवार देर शाम मेघवाल ने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली. इससे कुछ दिन पहले ही उनकी पुत्री बनारसी मेघवाल का भी निधन हुआ था.

वहीं, मेघवाल के निधन के बाद कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई है. सीएम गहलोत ने उनके पुत्र मनोज मेघवाल को फोन कर संवेदना जताई है. साथ ही, गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, 'लम्बी बीमारी के बाद अपने मंत्री सहयोगी भंवर लाल मेघवाल जी के निधन पर गहरा दुख हुआ. हम 1980 से एक साथ हैं. इस सबसे कठिन समय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, ईश्वर उन्हें शक्ति दें.'

Deeply saddened at the passing away of my ministerial colleague Master Bhanwar Lal Meghwal ji after a prolonged illness. We have been together since 1980. My heartfelt condolences to his family members in this most difficult time, may God give them strength. May his soul RIP.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 16, 2020