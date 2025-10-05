40 साल बाद भरे रानेराव तालाब को खाली करने की साजिश! नहर खोदने से मचा हड़कंप

Rajsamand News: राजस्थान में राजसमंद जिले के आमेट में 40 साल बाद भरे रानेराव तालाब को किसी अज्ञात द्वारा नहर के जरिए खाली करने की कोशिश की गई. इस हरकत से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिला.

इस घटना की सूचना मिलते ही पटवारी दुर्गा सिंह चारण, एएसआई लालाराम, पालिका अधिकारी श्रीपाल पारीक समेत स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा. तालाब से करीब 2 घंटे तक लगातार पानी बहता रहा, जिससे जलस्तर लगभग 1 फीट तक कम हो गया.

बताया जा रहा है कि रानेराव तालाब में करीब 40 वर्षों बाद पानी आया था, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर थी, लेकिन इस तरह से तालाब को खाली करने के प्रयास ने सभी को चौंका दिया. ऐसे में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर जेसीबी मंगवाई.

नहर को बंद कर दोबारा मिट्टी से भर दिया गया, जिससे पानी का बहाव रोका जा सका. घटना के समय पूर्व नेता प्रतिपक्ष रमन कंसारा, भवानी सिंह चुंडावत, जगदीश सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे और उन्होंने इस कृत्य की निंदा की.

