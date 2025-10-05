Zee Rajasthan
40 साल बाद भरे रानेराव तालाब को खाली करने की साजिश! नहर खोदने से मचा हड़कंप

Rajsamand News: राजसमंद जिले के आमेट में 40 साल बाद भरे रानेराव तालाब को किसी अज्ञात द्वारा नहर के जरिए खाली करने की कोशिश की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Devendra sharma
Published: Oct 05, 2025, 04:51 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 04:51 PM IST

40 साल बाद भरे रानेराव तालाब को खाली करने की साजिश! नहर खोदने से मचा हड़कंप

Rajsamand News: राजस्थान में राजसमंद जिले के आमेट में 40 साल बाद भरे रानेराव तालाब को किसी अज्ञात द्वारा नहर के जरिए खाली करने की कोशिश की गई. इस हरकत से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिला.

इस घटना की सूचना मिलते ही पटवारी दुर्गा सिंह चारण, एएसआई लालाराम, पालिका अधिकारी श्रीपाल पारीक समेत स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा. तालाब से करीब 2 घंटे तक लगातार पानी बहता रहा, जिससे जलस्तर लगभग 1 फीट तक कम हो गया.

बताया जा रहा है कि रानेराव तालाब में करीब 40 वर्षों बाद पानी आया था, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर थी, लेकिन इस तरह से तालाब को खाली करने के प्रयास ने सभी को चौंका दिया. ऐसे में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर जेसीबी मंगवाई.

नहर को बंद कर दोबारा मिट्टी से भर दिया गया, जिससे पानी का बहाव रोका जा सका. घटना के समय पूर्व नेता प्रतिपक्ष रमन कंसारा, भवानी सिंह चुंडावत, जगदीश सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे और उन्होंने इस कृत्य की निंदा की.

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर राजसमंद भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रेसवार्ता आयोजित की गई.

आपको बता दें कि प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कुम्भलगढ़ विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं भी लागू की जा रही हैं. आत्मनिर्भर भारत का सबसे अच्छा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला, जिसमें भारत में निर्मित हथियारों का उपयोग किया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंRajsamand Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

