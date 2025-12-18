Zee Rajasthan
RTI लगाने के बाद दिव्यांग को मिल रही धमकियां, कलेक्ट्रेट में कर रहा सुरक्षा की मांग

Rajsamand News: राजसमंद जिले में कलेक्ट्रेट के पोर्च में बैठकर एक दिव्यांग व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Devendra sharma
Published: Dec 18, 2025, 04:11 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 04:11 PM IST

RTI लगाने के बाद दिव्यांग को मिल रही धमकियां, कलेक्ट्रेट में कर रहा सुरक्षा की मांग

Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद जिले में कलेक्ट्रेट के पोर्च में बैठकर एक दिव्यांग व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है. जगपुरा निवासी दिव्यांग मुन्ना शाह ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत पानोतिया से जुड़े मामलों को लेकर उन्होंने आरटीआई लगाई थी, जिसके बाद से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है.

दिव्यांग आरटीआई कार्यकर्ता मुन्ना शाह ने बताया कि वे अपनी समस्या को लेकर रेलमगरा उपखंड अधिकारी को भी अवगत करा चुके हैं. जानकारी के अनुसार, 18 नवंबर 2025 को एसडीएम ने संबंधित थाने को लेकर मामले की सूचना भी दी थी, लेकिन दिव्यांग का आरोप है कि अब तक थाने की ओर से न तो कोई सुनवाई की गई और न ही सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाया गया.

मुन्ना शाह का कहना है कि वे भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं और प्रशासन से सिर्फ अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठकर उन्होंने जिला प्रशासन का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर खींचने का प्रयास किया है. अब सवाल यह उठता है कि जब एक दिव्यांग आरटीआई कार्यकर्ता न्याय और सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, तो संबंधित थाना और प्रशासन कब जागेगा और कब उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी.

राजसमंद जिले के खमनोर और देलवाड़ा ब्लॉक में विभागीय समीक्षा बैठको का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक उदयपुर डॉ प्रकाश चन्द्र शर्मा, सीएमएचओ डॉ हेमंत कुमार बिंदल, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेश मीणा, डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण डॉ महेन्द्र सिंह खंगारोत पहुंचे तथा विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की गांव वार समीक्षा की गई.

सीएमएचओ डॉ हेमंत कुमार बिंदल ने निर्देशित किया कि गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए 30 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की स्क्रीनिंग तथा फॉलोअप में तेजी लाए साथ ही शत प्रतिशत लोगों की आभा आई डी बनाकर, पोर्टल से सम्बद्ध करें.

