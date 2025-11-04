राजसमंद में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से बच्चे की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जस्साखेड़ा गांव में एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गलत इलाज किए जाने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि बच्चा केवल सर्दी और जुखाम से पीड़ित था, लेकिन झोलाछाप ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई.

परिवार तुरंत बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल भीम पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.

लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े. सूत्रों के मुताबिक, स्थानीय प्रशासन ने घटना की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने झोलाछाप के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है.

जोधपुर निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल आखिरकार सोमवार को समाप्त हो गई. सरकार से सफल वार्ता के बाद बस मालिकों ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया. सरकार और बस ऑपरेटरों के बीच सहमति बनी है. यह समझौता विशेष रूप से सुरक्षा मानकों और संचालन संबंधी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सकें.

जोधपुर निजी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष जफर खान ने बताया कि एसोसिएशन हमेशा से यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध रही है. खान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बेरवा सहित विभाग अधिकारियों का धन्यवाद भी दिया.