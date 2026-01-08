सोशल मीडिया विवाद बना हत्या की वजह, चचेरे भाईयों ने युवक को उतारा मौत के घाट

Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद जिले में गांवगुडा में युवक की तलवार से काटकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 6 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है.

जिन्होंने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. बताया जा रहा है कि जिस युवक हिम्मत सिंह की हत्या की गई, उसका अपने चचेरे भाइयों से विवाद चल रहा था. खमनोर थानाधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि 4 दिसंबर को हमेर सिंह और कालू सिंह पुष्कर से राजसमंद लौट रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस दौरान उनका परिवार भी साथ था, इसमें महिलाएं भी थीं. हिम्मत सिंह दोनों से सोशल मीडिया पर किए कमेंट को लेकर नाराज चल रहा था. ऐसे में राजसमंद से पहले बग्गड़ टोल पर हिम्मत ने उन्हें रुकवा लिया. सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर दोनों के साथ परिवार के सामने ही मारपीट कर दी.

इस बात से दोनों आहत थे. इसके साथ ही हिम्मत सिंह का हमेर सिंह और कालू से अहमदाबाद में होटल को लेकर भी विवाद चल रहा है. ऐसे में दोनों पक्ष आमने-सामने होते रहे थे. 4 दिसंबर को हुई घटना के बाद दोनों ने अपने चचेरे भाइयों को अहमदाबाद से बुलाया और घटना को अंजाम दिया.