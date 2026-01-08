Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सोशल मीडिया विवाद बना हत्या की वजह, चचेरे भाईयों ने युवक को उतारा मौत के घाट

Rajsamand Crime: राजसमंद जिले में गांवगुडा में युवक की तलवार से काटकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Avinash jagnawat
Published: Jan 08, 2026, 06:41 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 06:41 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Mangodi Ki Sabzi

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान की औषधीय फसल को बड़ी पहचान! GI टैग मिलने से किसानों की हुई बल्ले-बल्ले!
7 Photos
Nagaur News

राजस्थान की औषधीय फसल को बड़ी पहचान! GI टैग मिलने से किसानों की हुई बल्ले-बल्ले!

कोटा में चंबल नदी के ऊपर बनेगा शीशे का रास्ता, सिक्किम का स्काईवॉक को देगा टक्कर
7 Photos
Rajasthan government project

कोटा में चंबल नदी के ऊपर बनेगा शीशे का रास्ता, सिक्किम का स्काईवॉक को देगा टक्कर

राजस्थान में घना कोहरा और शीतलहर का कहर! तापमान में और गिरावट की चेतावनी
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में घना कोहरा और शीतलहर का कहर! तापमान में और गिरावट की चेतावनी

सोशल मीडिया विवाद बना हत्या की वजह, चचेरे भाईयों ने युवक को उतारा मौत के घाट

Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद जिले में गांवगुडा में युवक की तलवार से काटकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 6 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है.

जिन्होंने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. बताया जा रहा है कि जिस युवक हिम्मत सिंह की हत्या की गई, उसका अपने चचेरे भाइयों से विवाद चल रहा था. खमनोर थानाधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि 4 दिसंबर को हमेर सिंह और कालू सिंह पुष्कर से राजसमंद लौट रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस दौरान उनका परिवार भी साथ था, इसमें महिलाएं भी थीं. हिम्मत सिंह दोनों से सोशल मीडिया पर किए कमेंट को लेकर नाराज चल रहा था. ऐसे में राजसमंद से पहले बग्गड़ टोल पर हिम्मत ने उन्हें रुकवा लिया. सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर दोनों के साथ परिवार के सामने ही मारपीट कर दी.

इस बात से दोनों आहत थे. इसके साथ ही हिम्मत सिंह का हमेर सिंह और कालू से अहमदाबाद में होटल को लेकर भी विवाद चल रहा है. ऐसे में दोनों पक्ष आमने-सामने होते रहे थे. 4 दिसंबर को हुई घटना के बाद दोनों ने अपने चचेरे भाइयों को अहमदाबाद से बुलाया और घटना को अंजाम दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंRajsamand Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news