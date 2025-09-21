Zee Rajasthan
जानिए कौन हैं डांसर हंसा रंगीली और कॉमेडियन रमेश कुमावत, जिनकों लेकर राजस्थान में हो रहा बवाल!

 Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में सर्व समाज में डांसर हंसा रंगीली और कॉमेडियन रमेश कुमावत को लेकर भारी आक्रोश है. ऐसे में पुलिस को शिकायत मिली है, जिसमें जांच की जा रही है. जानिए पूरा मामला.

Published: Sep 21, 2025, 08:02 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 08:05 PM IST

Rajsamand News: राजस्थान के राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में सर्व समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. डांसर कलाकार हंसा रंगीली और कॉमेडियन रमेश कुमावत के खिलाफ लोगों में रोष व्याप्त है.

आरोप है कि इन कलाकारों ने एक पूर्व कार्यक्रम के दौरान मंच से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का अपमान किया था. उस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद इन कलाकारों की तीखी आलोचना हुई थी.

इसी कड़ी में अब आगामी नवरात्रि उत्सव के दौरान आमेट के ढेलाणा भैरवजी मंदिर में होने वाले इनके कार्यक्रम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. सर्व समाज और धर्म प्रेमियों ने इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए आमेट थाना और मंदिर समिति को लिखित शिकायत सौंपी है.

शिकायत में साफ तौर पर इन कलाकारों पर धार्मिक और ऐतिहासिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है. इसके बाद ढेलाणा मंदिर समिति ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे विवादित कलाकारों का कार्यक्रम मंदिर परिसर में आयोजित नहीं कराया जाएगा. फिलहाल आमेट पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर ली है और मामले की जांच की जा रही है.

बता दें कि हंसा रंगीली और कॉमेडियन रमेश राजस्थानी लोक कलाकार हैं, जो कई बार साथ मिलकर स्टेज शो और वीडियो में कॉमेडी की जुगलबंदी करते हुए दिखाई देते हैं. इसके साथ ही दोनों डांस भी करते हैं. इनके वीडियो लोगों को काफी पसंद आते हैं.

हंसा रंगीली एक सिंगर, डांसर और राजस्थानी एक्ट्रेस हैं, जो राजस्थानी गाने गाने के लिए और डांस के लिए फेमस हैं.
वे लोगों के बीच सुपरहिट राजस्थानी डांस गानों और लाइव स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं. हंसा रंगीली ने
साल 2005 में रिलीज हुई राजस्थानी फिल्म 'बैरण' में भी काम किया है.
वहीं, रमेश कुमावत राजस्थानी कॉमेडियन और कलाकार हैं, जो मारवाड़ी कॉमेडी करते हैं और इसको लेकर वो फेमस हैं. वे अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब हंसाते हैं, जिनको वीडियों लोगों को द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं.

