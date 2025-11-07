मुकेश अंबानी ने नाथद्वारा में किए श्रीनाथजी के दर्शन, संध्या आरती में हुए शामिल

Mukesh Ambani: देश के जाने माने उद्योगपति व रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी शाम को राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे. अंबानी ने प्रभु श्रीनाथजी की संध्या आरती के दर्शन किए.
Mukesh Ambani: देश के जाने माने उद्योगपति व रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी शाम को राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे. अंबानी ने प्रभु श्रीनाथजी की संध्या आरती के दर्शन किए, जिसके बाद तिलकायत पुत्र विशाल बावा ने उनका मंदिर परंपरानुसार समाधान कर आशीर्वाद प्रदान किया.
बता दें कि मुकेश अंबानी सबसे पहले श्रीनाथजी की हवेली पहुंचे. उन्होंने श्रीजी की संध्या आरती के दर्शन किए. इसके बाद मोती महल में पहुंचे, जहां मंदिर के तिलकायत पुत्र चिरंजीव गोस्वामी विशाल बावा ने अंबानी को रजाई ओढ़ाकर व श्रीनाथजी का प्रशाद भेंटकर समाधान किया.
मुकेश अंबानी ने विशाल बावा से आशीर्वाद लिया व करीब आधे घंटे चर्चा की. इस अवसर पर मुकेश अंबानी ने यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन की औपचारिक घोषणा की.
