Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मुकेश अंबानी ने नाथद्वारा में किए श्रीनाथजी के दर्शन, संध्या आरती में हुए शामिल

Mukesh Ambani: देश के जाने माने उद्योगपति व रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी शाम को राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे. अंबानी ने प्रभु श्रीनाथजी की संध्या आरती के दर्शन किए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Devendra sharma
Published: Nov 07, 2025, 10:33 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 10:33 PM IST

Trending Photos

झटपट घर पर बनाएं राजस्थान की ये फेमस सब्जी, देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी !
7 Photos
Methi Papad Ki Sabzi

झटपट घर पर बनाएं राजस्थान की ये फेमस सब्जी, देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी !

क्या आप जानते हैं काजू-बादाम के दाम में मिलती है राजस्थान की ये हरी सब्जी ?
7 Photos
Rajasthani Sabji

क्या आप जानते हैं काजू-बादाम के दाम में मिलती है राजस्थान की ये हरी सब्जी ?

क्या आप जानते हैं भारत के कितने उप-राष्ट्रपतियों का नाता राजस्थान से था?
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं भारत के कितने उप-राष्ट्रपतियों का नाता राजस्थान से था?

लंदन को भी पछाड़ेगा जयपुर SMS अस्पताल! चर्म रोग के मरीजों को मिलेगा सस्ता लेजर और स्किन ट्रीटमेंट
6 Photos
SMS Hospital Jaipur

लंदन को भी पछाड़ेगा जयपुर SMS अस्पताल! चर्म रोग के मरीजों को मिलेगा सस्ता लेजर और स्किन ट्रीटमेंट

मुकेश अंबानी ने नाथद्वारा में किए श्रीनाथजी के दर्शन, संध्या आरती में हुए शामिल

Mukesh Ambani: देश के जाने माने उद्योगपति व रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी शाम को राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे. अंबानी ने प्रभु श्रीनाथजी की संध्या आरती के दर्शन किए, जिसके बाद तिलकायत पुत्र विशाल बावा ने उनका मंदिर परंपरानुसार समाधान कर आशीर्वाद प्रदान किया.

बता दें कि मुकेश अंबानी सबसे पहले श्रीनाथजी की हवेली पहुंचे. उन्होंने श्रीजी की संध्या आरती के दर्शन किए. इसके बाद मोती महल में पहुंचे, जहां मंदिर के तिलकायत पुत्र चिरंजीव गोस्वामी विशाल बावा ने अंबानी को रजाई ओढ़ाकर व श्रीनाथजी का प्रशाद भेंटकर समाधान किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मुकेश अंबानी ने विशाल बावा से आशीर्वाद लिया व करीब आधे घंटे चर्चा की. इस अवसर पर मुकेश अंबानी ने यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन की औपचारिक घोषणा की.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं के संबंध में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कार्य किया जाता है. जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 80वें दौर के अंतर्गत जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चयनित ग्राम एवं नगरीय खण्डों में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है.

यह सर्वेक्षण कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधीन जिला सांख्यिकी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है. सांख्यिकी कार्यालय के कार्मिक जब सर्वे के लिए आपके पास आते हैं, तो वे गांव, शहर, परिवारों या व्यवसायों से सामाजिक-आर्थिक जानकारी एकत्र करते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंRajsamand Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news